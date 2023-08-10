連登熱議五条悟單挑琦玉老師邊個會贏 網民抵死回覆：令狐沖最勁｜少年漫畫往往以角色之間的超能力戰鬥為描寫重點，也因此網上時常都有宅宅討論同一部作品內以至不同作品之間的角色如果較勁起來哪一方更強。最近在香港連登討論區就有人發帖討論《咒術迴戰》的五条悟和《一拳超人》的琦玉單挑會是哪位勝出。



《咒術迴戰》五条悟隻揪《一拳超人》琦玉邊個會嬴

連登用戶「林襄老公(-.-)」日前在連登討論區lihkg中發表帖文「五条悟對上崎玉老師 邊個會贏？」，然後分別列出兩人的看家能力及招式，提出五条悟擁有「無下限術式」令對方無法物理上接近自己，同時也有反轉術式可自我修復（再加上五条悟的「六眼」令其擁有等同無限的咒力），一般而言物理攻擊對五条悟不會有效；而另一方面琦玉老師則是物理能力的天花板，擁有最強的肉體和物理攻防能力，幾乎從未受傷，在村田版中甚至還有穿越時空的能力。

https://lihkg.com/thread/3462031

那麼到底五条悟和琦玉單挑的話到底誰會勝出，樓主以正負評形式請網民投票，認為五条悟會贏的就正評、認為琦玉會贏的就負評。而在撰文時支持琦玉的網民壓倒性地多，比數為109比1843。

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認真討論攪笑回覆均有 最強角色是令狐沖

帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有12頁回覆；雖然兩個角色來自不同作品一般而言難以直接比較，但不少人均認真地以兩位在各自作品中的表現和設定來比較討論，例如有人指出《一拳超人》中的戰鬥強度比《咒術迴戰》高得多，琦玉可以在月球精準無比地一跳就降落回位於地表的太船空，眼力遠勝五条悟的六眼等。

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不過另一方面亦有人提出琦玉只得物理攻擊手段，同時也不具有魔法、咒術等特殊能力，面對咒術攻擊未必能夠防住；例如五条悟的領域「無量空處」效果是強行向對方的灌輸垃圾情報令其大腦超載，即使琦玉擁有最強的肉體，也不代表能防住「無量空處」的攻擊。

不過整體而言還是覺得琦玉會贏的人比較多；畢竟《一拳超人》中的戰鬥表現規模比《咒術迴戰》大出太多，尤其村田版的琦玉連整個星系都能打爆，和《咒術迴戰》不在同一個量級。而且也有人指出琦玉曾經受過龍捲的超能力攻擊，卻也仍然像個沒事人一樣沒受到任何傷害。

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有人留言指令狐沖可以輕鬆輾壓五条悟和琦玉，原因是吸星大法可以吸乾五条悟的咒力令其無法使用咒術，領域也可以用破氣式解決；至於琦玉由於只懂物理攻擊，一個破掌式就能將他收拾，雖然明知是惡攪的留言但仍令人忍俊不禁。

原來令狐沖先係地上最強。圖為任賢齊版笑傲江湖劇照

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討論也延伸至到底什麼樣的動漫角色才能打贏琦玉，有人說可能以美漫如Marvel、DC等彈指間毀滅整個宇宙的超級英雄才能穩贏琦玉；也有人問如果在「死亡筆記」上寫上琦玉的名字到底有沒有效等。當然還有強度討論中一定會提到的「行運超人」，無論你有多強行運超人都總有辦法贏；亦有人笑指「問五條悟對卡卡西就差唔多」（譏諷五条悟的造型和《火影忍者》卡卡西接近）。