手遊鈴蘭之劍攻略 新手知必5件事 開服兌換碼一覽 商城課金推薦｜採用類似《皇家騎士團》、《三角戰略》的像素風格戰棋玩法手遊新作《鈴蘭之劍》已正式雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供新手必知5件事及商城課金推薦。



1. 「劇本周回」玩法 重點系統「信標」

《鈴蘭之劍》的玩法頗為特別，遊戲中的戰鬥系統為類似《皇家騎士團》、《三角戰略》般的戰棋玩法，而整體遊戲方式則是「劇本周回」形式。玩家在遊戲中需要選擇劇本來遊玩（如最初的劇本就是「鈴蘭之劍」），過程中會有不同劇情選項，選項會影響接下來的劇情走向以至最終達到的結局。

鈴蘭之劍

每個劇本也有會數個不同結局，玩家可以在完成一輪遊玩之後再次重新遊玩劇本i.e.挑戰新的周目以達成不同結局。而一些結局則需要「信標」才能達成；當玩家達成等定條件之後會便開放「信標」，在開始新周目之前選擇信標，即可開放或改變劇本中一些事件和選項，從而令玩家能達到不同的結局。

相信未來遊戲會更新更多新信標、劇本內的新選項，以及更多新的劇本。

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2. 新手開荒重點

首先最重要的當然是推主線，早期就是一直推愚者的旅程（主線）來衝旅人等級；因為不少功能和關卡都需要主線進度及/或旅人等級來開啟，例如15級會開放羈絆系統，可以藉由提升羈絆值來提升角色能力。

主線打到1-17之後會開放刷角色碎片的關卡「記憶尋回」，每日可挑戰次數有限制，而玩家則可獲得參加記憶尋回關卡的角色碎片。由於出戰角色越多就會攤分每隻角色獲得碎片，因此建議盡量只以兩隻角色來打記憶尋回，以集中刷該兩隻角色的碎片以效率最大化，建議就是刷麥莎和你的首抽。

但要注意如果碎片掉落是單數的關卡，就要放3隻角色進去，因為只帶兩隻時系統不會幫你2/3分配而是會變成2/2，虧了1碎片。

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當體力耗盡，可以升的東西都升完後便可以去玩命運的螺旋（鈴蘭之劍）；命運的螺旋內的關卡不消耗體力可隨便玩，而命運的螺旋最重是可提升玩家的「見聞等級」，藉著玩家在命運的螺旋內的見聞（也就是各種成就）來提升見聞等級，從而獲得鑽石、素材、傢俱等豐厚獎勵。

然後就是現時開服有不少活動，像是7日任務、最初的航跡等，有一大堆報酬豐厚的任務，開局後跟著這些任務來做就不會錯。

3. 必練角色

如果有刷首抽的話當然首抽出來的強力角色須要重點投資，此外開局免費10抽必出的SSR麥莎和SR紅隼都是必練角色，兩者都非常強力，即使首抽出了T0角色如伊南娜或科爾都一樣都練。

麥莎

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4. 商城課金推薦

建議月卡（希望的祝福）和通行證（豐饒之角）都可以課；月卡即得300石+每日80石，全部領完2700石即是18抽，還原率不錯。通行證則可獲得大量素材和強化道具，以及可以自選一款豐饒武器，對遊戲開荒期幫助極大。

如果想更快湊出新手30抽必出SSR的話可以課只限一次的團長啟程和超值邂逅禮包。但是最低的選擇大概就以上這些，並不太建議直接課金買石來追抽；雖說本作SSR機率2%不算太差，但是要200抽才有保底SSR，而且還是當期pickup二選一、第一次保底歪了的話再下一次保底才會出另一隻，換言之最差情況可以是400抽才抽到想要的角色。

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5. 開服兌換碼一覽

以下收錄開服時的遊戲兌換碼，基本上都是各個直播主頻道中發放的，注意每個兌換碼都有兌換上限，已經被用完的話無法再使用，只能自己逐個試入了。

BERYL41

LILBALL888

RURORO

HSUGAME

TATGOR

0808OPENBETA

TSZLING

WENDADDY

KANNA

AJIELIVE

LANCAT888

LICEMOO

ETLIVE888

DADA



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