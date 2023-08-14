Comiket C102 Cosplay 合集｜夏季Comic Market 於8月12至13號於有明舉行，今年人龍勁長加上酷熱天氣，電視台以航拍機拍攝人龍，人數多到有如一個足球場！不過對同好而言就不成問題，因為入場有大量美女Coser，畀你排隊影到伊織萌、東雲、Enako，甚麼也值得。



在東京有明區，電視台以航拍機拍到C102的入場人潮！

X人追悼Twitter藍雀／擋雨初號機｜Comiket 102趣怪Cosplay圖輯

伊織萌去完香港ACG日本又出動

相比起Enako只在自己賣物攤位出現，伊織萌就更加勤力，出完香港ACG，在c102一樣有落場出cos，非常親民。

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@SYouichi

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記者私心推介這位穿上全套電鍍裝甲，帶埋電單車入場的《宇宙刑事卡邦》cosplayer，實在太神了！！！以為東映在拍戲。

@__GYAVASO__

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Comiket 102美女Cosplay圖輯

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