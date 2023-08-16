Moving Out 2胡鬧搬家2簡評：輕鬆又刺激小品佳作 3個實用小技巧｜各上一集相隔3年半，四人協力搬屋遊戲《Moving Out》續作《Moving Out 2》胡鬧搬家2已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評及3個實用小技巧。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版為準

節奏明快刺激又緊湊 朋友一齊更好玩

《Moving Out 2》胡鬧搬家2玩法就如同遊戲名字所言，玩家需要在時限內將關卡入指定物品全部搬上貨車，在限時內完成便算通關；而如果能在更短時間完成或是完成每關卡不同的指定條件，更可以獲得額外的星星。

遊戲操作並不複雜，基本上只需要搖桿、R2、正方和交叉4個鍵，但是玩起來難度卻不簡單：除了經常要跑上跑落搬運之外，每件物品的搬運方式也不盡相同，尤其大型物件往往需要特別處理，如長梳化、床等大型傢俬在通過轉角位時，就需要巧妙地旋轉傢俬才能通過。幸好能獲得星星的額外目標可以分次完成，不需要一邊趕時間一邊達成各種特殊條件。

遊戲畫面以Q版風格而言亦是精美。

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除了將家中物品搬上車外，也有倒過來「搬入」的玩法，將車上的物品分別安放到屋內指定位上。另外也有「遊戲場」模式，類似其他遊戲中的挑戰關卡，玩家需要帶著物品通過滿布機關的賽道到達終點，考驗你的操作及時機把握能力。

挑戰關

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支援單機多人及跨平台連線 支援功能齊備

遊戲其中一個最令人讚賞的地方就是在多人遊玩功能方面十分完善；Switch版固然不用說，連PlayStation版也支援單機多人模式，是為數不多能夠單機多人的PS5遊戲。遊戲於Switch、PS、PC及Xbox全平台推出，同時支援跨平台遊玩，只要不同平台的玩家添加對方成為「Team 17」好友之後，便可以組隊一同遊戲齊齊搬屋，不需要和朋友夾定買邊個平台，也不怕「你無PlayStaion、我無Switch」之類的問題，非常貼心。

畢竟是派對遊戲最好還是和朋友一齊玩，可以跨平台亦即不用和朋友夾平台，你玩Switch版我玩PS版一樣可以連機。

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而對於無論如何都無法熟練搬屋、懶得練習或是只想放鬆一下不想太「chur」的玩家，遊戲也設有「輔助模式」，可以延長每關能獲得星星的時限、降低難度、減輕物品重量等等，想認真考驗自己的搬屋能力還是想輕鬆遊玩都無問題。

輔助模式

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3個實用心得小技巧

1. 掟嘢要練熟



投擲物品（R2抓住物件之後按正方形）大概是本作最重要的技巧，玩家務必要練熟；畢竟最基本的只要在遠處將物品投擲到貨車之上，就已經節省了一來一回跑路的時間了。而投擲物品在不同關卡有不同效果；例如在有太陽傘的關卡中，玩家可以將物品丟到太陽傘上，然後物品就會反彈一次彈到更遠的地方甚至直接彈到卡車上，大大節奏搬運時間。

2. 用雜物頂住自動門



遊戲中有不少門是打開之後隔一段時間後會自己關上，秘訣是玩家可以用關卡中的雜物以至需要搬走的傢俬來頂著這些門以保持開啟；這樣玩家自己就可快速通過這些門以減少繞路，也可以用投擲方式來將物品丟過去節省時間不用每搬一件物品都開一次門。

3. 分工合作



在多人遊戲時，比起各自搬貨，更好的做法當然是分工合作；例如最基本的就是一個人將房間內的東西全丟出去，然後由外面的人再搬運上車，就可以節省許多走路的時間。當關卡地圖較大時，也可以先派人清理擋路的雜物、打碎玻璃、拆門等來提高效果。另外是當兩個人搬動梳化等大型傢俬時，更可以將其投擲出去，運用得宜就可節省許多時間。

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簡單總結：良心抵玩佳作

《Moving Out 2》遊戲水準不俗、玩法容易上手又豐有趣味；有跨平台連線及單機多人等功能性做到足，同時售價也相當公道；喜歡《Overcooked》類小品協力遊戲的玩家必玩。而一定程度上《Moving Out 2》也可算是動作遊戲；如果對近期大熱的《柏德之門III》沒有興趣，也可以玩住等Armored Core IV。若是仍不確定遊戲是否適合自己，也可以去Steam下載試玩版，實際試過後才出手。