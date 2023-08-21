《黑神話：悟空》發售日、平台公開 首次線下試玩會挑戰三大Boss｜2020年時無預告突然公開、因出色的畫質和類魂玩法而引起玩家持續關注的中國製動作遊戲《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong），在首次公開後的三年之後終於舉行了第一次遊戲線下試玩活動，同時也在bilibili上舉行了現場直播給無法到處的玩家觀看；以下整理今次實機試玩會重點。



《黑神話：悟空》首次實機試玩會 終於真係有得揸上手玩

今次《黑神話：悟空》試玩會在中國杭州舉行，提供約一千個名額，有多個國內遊戲媒體參加。而，而今次《黑神話：悟空》試玩Demo長度約有45鐘，其間有多場Boss戰及不同關卡體驗；而在今次試玩中無法強化裝備，只能以一套正式版遊戲的中期裝備及技能來遊玩。

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戰鬥系統似仁王 Boss戰難度高

外國主流遊戲媒體IGN和《黑神話：悟空》的開發團隊「遊戲科學」關係密切，據IGN報導，IGN參加的其實是優先閉門試玩，記者更透露他們在即場向團隊反映遊玩感想後，團隊實際微調了在杭州試玩會公開的試玩版本，因此其體驗可能會和實際在試玩會中遊玩的參加者稍為有所不同。

從IGN報導及《黑神話：悟空》的戰鬥系統和《仁王》有些相似，除了有輕攻擊和重攻擊外玩家還可以在3 種不同攻擊型態之間切換（是不是想起了仁王的上中下段呢），而在近戰攻擊之外玩家也能使用銅頭鐵臂、或是為長棍附加火焰等各種法術，甚至能使出「七十二變」變身成不同妖怪，能力十分多元化。

玩家可以自由組合攻擊和法術，配搭出自己的玩法。

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遊戲以Unreal Engine 5開發，畫面相當出色：記者自己沒有親身參加試玩，單從直播及錄影影片所見，遊戲畫質確實非常美麗，不過有時候Boss的動作還是略顯生硬，不如《Elden Ring》，整體而言和《Elden Ring》相比仍是稍為遜色,但也已經說得上是非常不錯，在眾多類魂遊戲之中無疑屬於上乘之選。

Boss戰方面第一隻Boss「百足蟲」相當簡單，大部份參加試玩的玩家都沒費太多功夫就將其打倒；但是Demo中的其他幾隻Boss / 強敵戰「赤尻馬猴」、「虎先鋒」和「晦月魔君」的難度就以倍數提高，不少玩家都被打到「不要不要」。這些較強的Boss不單速度快侵略性更強，更會使出多種連續攻擊，玩家一個大意就會被重創甚至被連到死。

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Boss戰之外試玩中也開放了一個半開放式關卡，玩家能以不同路徑前進；在特定地點可學習到一個新的變身，還能遇到隱藏Boss「毒敵大王」；IGN的記者表示毒敵大王是整個試玩中最難的敵人，花了他足足1小時才成功過關。

毒敵大王

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最後IGN記認為《黑神話：悟空》雖然是啟發自《黑暗靈魂》系列，玩法上也有相似之處，但實際戰鬥體驗卻和其他類魂遊戲迴然不同；IGN記者認為這種差異可能是因為主角使用如意棒而非一般類魂遊戲中常見的刀槍劍戟，同時主角也能通過切換棍法（架式）來改變動作以控制戰鬥節奏，再配合多姿多彩的各種法術，令《黑神話：悟空》的戰鬥體驗在眾多 類魂、動作遊戲中脫穎而出。

《黑神話：悟空》在2020年初公開之時相當令人驚艷，但之後一直沒有太多後續資訊和情報公開，不少玩家都擔心遊戲開發進度，甚至是懷疑遊戲會不會難產或胎死腹中。不過從今次試玩會所見的完成度，至少應該不會有出到出不到「玩都無得玩」的問題。

+ 1

遊戲預定2024年夏季正式推出，將會登陸PC及次世代主機平台，但官方目前尚未公布確實發售日期。而遊戲的Steam商店頁面以及Epic Game Store頁面已開放，有興趣的玩家可以去Steam或EGS關注本作。

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