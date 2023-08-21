連登熱議一世人只可玩3隻Game應點揀 網民神回：淨係呢一隻就夠｜不時在網上都會見到有人討論「如果一世人只可玩N款遊戲你會選什麼」又或「你將會前往一個孤島居住10年、只可以帶3款遊戲陪伴自己，你會怎麼選」等設計討論，雖然沒什麼實質意義但也可看出每款遊戲在玩家心目中的份量；最近在香港連登討論區lihkg就有人發帖討論相似議題引來熱烈討論。



假設從今以後一世人只可玩3隻Game 你又會點揀

連登用戶「元朗吉夫藥」日前在lihkg連登討論區發表帖文「假如你從今日起成世人只可以玩 3 隻 Game，你會揀邊 3 隻？」，並發表了自己的選擇《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2、《Bloodborne》血源詛咒和《The Witcher 3: Wild Hunt》巫師3，並表示選擇原因是「可以完全融入遊戲的世界觀，可以在不推進度的情況下盡情自由探索慢慢玩」，亦指出這三個選擇是「無得輸」，不過也表明放棄了《薩爾達傳說荒野之息》、《王國之淚》和《艾爾登法環》是相當可惜。

https://lihkg.com/thread/3473557

👉PS5 光碟版主機減$390限時優惠｜出機玩《柏德之門III》好機會

其實這個算是「年經」話題，一直以來不論華語或是歐美地區網上都有類似討論，像是「如果只能帶三款遊戲去孤島生活十年應該帶哪三款」、「如果從今以後的人生只能玩10款遊戲會怎麼選擇」等等，只是今次論到連登來討論而已。

https://www.quora.com/If-you-were-stranded-alone-on-an-island-with-seven-video-games-for-the-rest-of-your-life-what-would-you-pick

👉《黑神話：悟空》發售日、平台公開｜首次線下試玩會挑戰三大Boss

網民踴躍回應 GTA V、RDR 2大熱

帖文引起網民熱烈討論，在撰文時共有11頁回覆，網民紛紛貼出自己的選擇及原因，不少都為大型開放世界又或是對戰類遊戲，像是CS:GO、RDR2、艾爾登法環等；當然也有許多人都選擇「GTA V」，畢竟在現實中都玩了10年，大概再戰多幾十年也沒有問題。此外策略、模擬經營、城市建設類及沙盒類遊戲像是《文明帝國6》、《Cities Skyline》大都會：天際等都是熱門選擇。

GTA V還能再戰十年

有人提出集換式紙牌遊戲「遊戲王」，指自己玩遊戲王的官方電子遊戲《Master Duel》已經超過2000小時，長青網路遊戲《魔獸世界》和《跑Online》等都有不少人選擇；不過也有人理性地提出網路遊戲一旦結束營運就不能再玩，因此還是選單機或可以p2p連線的遊戲比較穩陣。亦有人攪笑地留下成人遊戲的名字，像是《尾行》和《電之車狼》等。

👉林尼聖遺物武器組隊心得｜原神4.0角色攻略 林尼強不強抽幾命

按圖放大連登仔熱議一世人只可玩3隻Game會點揀：



+ 4

值得一提是有網民交出《Poject Zomboid》、《The Sims 4》和《Minecraft》三個作品，並且極度理性地分析選擇原因：他指出若果要「三隻玩一世」的話不能只看遊戲好不好玩，更要考慮「爆機100次之後會唔會悶，玩曬所有嘢要幾耐」，而許多人選擇的GTA、Witcher 3、RDR2等雖然為神級遊戲，但是「玩5000小時咩都要曬」終歸都會玩厭。所以若以「玩一世」為前題最重要是有玩家生成內容（UGC / User-Generated Content），令玩法更多元化，也可自己親手製作更多內容。

https://lihkg.com/thread/3473557

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高

因此「一世人只可玩3隻Game應點揀」這個問題的終極答案大概是《Minecraft》，畢竟這是一款有無限內容和可能性的遊戲，玩家可以在Minecraft中製作任何東西，甚至可以在遊戲中打造出一台電腦和CPU、並以之來玩《貪食蛇》或《俄羅斯方塊》。

https://youtu.be/FDiapbD0Xfg?si=2WMcn_AAghU6wpq2

至於另外兩個名額則可以選自己喜歡的遊戲，《俄羅斯方塊》、《踩地雷》等經典遊戲是不少人的心水，此外選對戰、競技類及沙盒類遊戲也可能會有更長壽命，像是《League of Legends》都已經玩了十年以上，《Counter Strike》和《Team Fortress 2》等名作更是十多年來人氣不減。

👉Steam 4款免費遊戲推薦｜HoloCure虛擬桌寵模擬器大熱 AOE3免費玩