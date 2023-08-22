超合金魂 勇者王 GX-104 GaoFighgar 開箱、教你點玩先唔會斷腳｜GaoFighgar 是 BANDAI欠違的一款大型合體超合金魂，推出前係威為勢。不過8月初玩具到貨時，網上就傳出非常多宗GaoFar斷腳的報告，這款原價＄2400左右的大型超合金魂組件，現時市面只需要＄1800左右就買到。記者見跌過2千，就決定入一隻試試，玩之前狂睇日本YouTuber教學，終於明白GaoFar斷腳的高危位在哪，馬上跟大家分享「GX-104點玩先唔會斷腳」心得！



GX-104 GaoFighgar 超大盒有霸氣

GaoFighgar 來自OVA《勇者王Final》；因為小護與白獅Galeon離開了地球，地球防護組織GGG製作全新的人型變型戰車PhantomGao（圖左下），與進化成為Evoluder的獅子王凱融合成人型機體GaoFar後，與隱型戰機StealthGao III（圖右上）、鑽地車DrillGao II（圖左上） 、宇宙火箭LinerGao II （圖右下）作出「Final Fusion」成為新生勇者王GaoFighgar 。它是TV版7年後的新設計，全身線條粗獷有型，即使BANDAI SOC系列向來不會魔改，線條簡潔忠於原作，GX-104擺出來仍然夠霸氣夠大隻。

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GX-104 GaoFighgar 包裝非常巨型（鍾世傑 攝）

右上／隱型戰機StealthGao III、左上／鑽地車DrillGao II 、右下／宇宙火箭LinerGao II 、左下／PhantomGao（鍾世傑 攝）

還有一個4機合一的高速飛行型態，屬玩具原創，不過組合過程很花時間，也不是太漂亮。（鍾世傑 攝）

PhantomGao點玩先唔斷腳？

PhantomGao由戰車變成人型GaoFar時，髑關節接駁大腿位有4組轉動關節（包括一組齒輪關節），當中1組關節的轉動軸只有2mm粗，由人變車時需要多角度大幅扭動，如果用錯力就很易扭斷。記者上YouTube看了很多教學片，終於學會安全玩法。

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PhantomGao可由戰車變成人型（鍾世傑 攝）

+ 3

宇宙火箭 LinerGao II｜手動彈射好Fun

由新幹線火車變了一宇宙火箭，手指按在機頭大力按下去，6支引擎會同時間「炸開」，重現劇中合體時的場面！原理簡單但就好好玩！缺點是拉出勇者王一雙上臂時要用特別工具非常麻煩。

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LinerGao II彈射火箭玩法勁正（鍾世傑 攝）

鑽地車DrillGao II｜勁墜手又精細

變成一雙小腿，整部都是合金製好重手。駕駛倉以透明件製，底部的履帶也能用手扭動；一對鑽頭用手扭動時4層構造會順／逆時針轉，重現合體過程。

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車DrillGao II是變成一雙小腿的鑽地車。（鍾世傑 攝）

隱型戰機StealthGao III｜新設計合體美觀

即是勇者王的背翼／頭盔／雙拳。上文提過GaoFighgar 的設計比GaoGaiGar先進7年，StealthGao III造得很厚，可以將GaoFar一雙手完全收納到機翼內，比舊版勇者王美觀很多。

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隱型戰機StealthGao III要使用display架才能水平陳設。（鍾世傑 攝）

合體承認！Final Fusion！

睇完4部機體介紹，最後當然睇合體完成的GaoFighgar ！相比「POSE+」為了魔改身型，搞到合體過程好複雜，GX-104的合體不看說明書的話只有背翼有點難度。在合體過程中，更發現BANDAI頗有心思，不少細節跟足原作變身片段，比如拳頭在合體時會像螺絲一樣邊轉邊彈出來、膝蓋鑽頭可以順／逆時針同時轉動！另外附有一組非常漂亮的金屬綠色特效及透明綠地台，無論分體合體擺設都很豐富漂亮。配件方面有「Hell & Heaven」十指緊招拳頭，合體用細拳、可動手指大拳，G-Stone特效左拳，以及飛拳Phantom Magnum用的透明光環。

配件方面有「Hell & Heaven」十指緊招拳頭（鍾世傑 攝）

合體用細拳、可動手指大拳，G-Stone特效左拳，以及飛拳Phantom Magnum用的透明光環。（鍾世傑 攝）

只要學識點玩、市價其實入得過

記者覺得超合金魂 勇者王 GX-104 GaoFighgar 的設計、分量、心思都相當足夠。雖然有種設計出色、成品水準不足的遺憾，但如果市價減到1800左右，小心把玩避免斷腳，其中是入得過的。