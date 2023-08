機戰傭兵VI 境界天火 上市懶人包 媒體評分整合 呢個版早玩6個鐘|沉寂多年後突然推出新作的Armored Core系列《機戰傭兵VI 境界天火》Armoed Core 6將在8月25日推出,《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲上市資訊懶人包,包括各版本開放遊玩時間、硬件規格及媒體評分等。



《機戰傭兵VI 境界天火》平台、各版本上線時間

《機戰傭兵VI 境界天火》將會登陸Steam、PS4、PS5、Xbox One及Xbox Series X/S。最早可以開始遊玩的是家用機版本,可於香港時間8月25日0時(8月24日晚上12時)開始遊玩;而Steam版則預定在8月25日早上6時才可開始遊玩,換言之就是比家用版晚6小時左右。

至於售價方面不論Steam、PS5還是Xbox都是479港元;但是記者有留意有其他網上遊戲銷售平台以折扣價發售遊戲Steam版序號,不過商家是否可信就由玩家自行判斷了。

《機戰傭兵VI 境界天火》Armored Core 6全球上市時間

另外從網上所見,香港的遊戲零售店似乎已有實體版偷跑,想要收實體的話可以今晚下班後去各Game shop碰碰運氣,比數位版玩家更快開始遊玩。

👉PS5 光碟版主機減$390限時優惠|出機玩《柏德之門III》好機會

《機戰傭兵VI 境界天火》遊戲玩法及內容

作為相隔多年的復活作,可能有玩家擔心如果未玩過系列前作會否影響體驗;官方說法是今次將遊戲設計成未玩過AC系列的玩家都能入門順暢遊玩,玩家不用擔心因為從未接觸過Armored Core系列而無法體驗本作的樂趣。

《機戰傭兵VI 境界天火》是一款第三身機甲動作射擊遊戲,故事背景設定在虛構的外太空惑星「盧比孔3」之上。人類在該星球發現了一種神祕物質「Coral」、可作為高效率能源使用,亦令人類科技及通訊能力飛躍成長。然而某日Coral突然發生大爆炸,甚至波及整個星系,人類只好暫時封鎖爆炸後嚴重污染的盧比孔3。直到100年後,又有人在盧比孔3上發現了Coral,星外企業及反抗軍為了掌控Coral而爆發衝突;玩家將扮演獨立傭兵滲透盧比孔,繼而被捲入圍繞Coral的派系鬥爭。

👉連登熱議一世人只可玩3隻Game應點揀|網民神回:淨係呢一隻就夠

遊戲特色為高機動性的機械人戰鬥體驗,玩家可操作自行組裝的機體挑戰精心設計的多個關卡,以及各場緊張刺激的Boss戰。玩家可依照任務需求及個人喜好來組裝機體,根據零件的選擇和組合,機體的移動、攻擊方式及戰鬥風格都會大大變化。

除了PVE內容之外《機戰傭兵VI 境界天火》亦重視PVP對戰,玩家可以自己組裝的機體參加線上對戰,目前有1v1單挑及3v3團隊對戰模式。PVP模式更將設有排行榜,讓玩家爭奪最強傭兵的寶座。

+ 5

👉《黑神話:悟空》發售日、平台公開|首次線下試玩會挑戰三大Boss

《機戰傭兵VI 境界天火》媒體評分

在全球各國都有遊戲媒體獲得遊戲評測版,而媒體評分亦已於日前解禁;可惜《香港01》科技玩物頻道並未獲邀參加,無法提供遊戲評測。在遊戲評分統計網站「metacritic」上,撰文時遊戲的PS5版有50個媒體評分、PC版則有27個評分,兩個版本的得分均為87分,雖然不及《柏德之門3》、《薩爾達傳說 王國之淚》,但亦屬於高評價;好評點大多集中在本作的戰鬥系統、自由度極高的機體組裝、關卡設計以及故事之上。

不過要注意因為媒體試玩期間並未開放連線伺服器、無法體驗PVP內容,因此現時的評分僅針對遊戲單機內容而定;想主力玩PVP的玩家可能要再觀一觀望。

👉林尼聖遺物武器組隊心得|原神4.0角色攻略 林尼強不強抽幾命

《機戰傭兵VI 境界天火》主機版最高解析度及幀數

PS5、Xbox Series X:2160p、60FPS

Xbox Series S:1440p、60FPS

Xbox One X:2160p、30FPS

PS4 Pro:1800p、30FPS

《機戰傭兵VI 境界天火》PC版硬體配備需求

最低系統需求:

64-bit Windows 10

Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

12GB記憶體

NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB

DirectX Version 12

60GB硬碟可用空間



👉Steam 4款免費遊戲推薦|HoloCure虛擬桌寵模擬器大熱 AOE3免費玩

建議系統需求:

64-bit Windows 10

Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

12GB記憶體

NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB or AMD Radeon RX 590, 8GB or Intel Arc A750, 8GB

DirectX Version 12

60GB硬碟可用空間