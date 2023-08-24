PS5專用PlayStation Portal實機試玩影片公開 Remote Play專用機賣呢個價｜PlayStation突發公開PS5專用遙控遊玩機體「Project Q」的正式名稱「PlayStation Portal」及售價，《香港01》科技玩物頻道整理官方發布內容及外媒上手試玩報告。



PS Blog新文章正式發表PlayStation Portal 售價公開

在PlayStation Blog的最新文章正式發表了之前於網上發布中亮相過的PS5專用遙控遊玩裝置「Project Q」。其正式名稱為「PlayStation Portal」，同文章中也公開了PS5的入耳式藍牙耳機「PULSE Explore」及全新「PlayStation Link」技術，提供低延遲、不失真的音訊。

PlayStation Portal的特色是有著DualSense無線控制器主要功能，包括自適應扳機和觸覺回饋；機身為8吋LCD螢幕，提供1080p 60fps的畫面，作為手提遊戲機算是足夠。官方指PlayStation Portal的賣點是適合與家人同住的玩家，有了PlayStation Portal之後就不用同屋企人爭電視，也可以隨時「暱入房玩」。

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PlayStation Portal將以Wi-Fi連線到PS5，遊玩已安裝在PS5主機的遊戲；官方亦指玩家可快速地在PS5和Station Portal之間切換。PlayStation Portal設有3.5mm插口，可以接駁耳機使用；惟PlayStation Portal並不支援需要耳機的PSVR2遊戲，亦不支援經PlayStation Plus Premium雲端串流來進行的Cloud gaming遊戲。

至於玩家最關心的連接方式方面，在PS Blog文章中多次提到「Remote Play」字眼、記者傾向相信PlayStation Portal使用官方的Remote Play服務來進行遊玩，而非之前玩家期待PlayStation Portal像是藍芽裝置般直接連結至PS5、或是像android「投影到電視」功能一般由PS5直接投映畫面到PlayStation Portal，因此在以PlayStation Portal遊玩可能會有延遲的問題。

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價錢方面，香港地區售價尚未公布，但外國就已經公布為199.99美元 / 29980日圓，相信香港地區的定價會落在1600~1700港元左右。

有趣的是之前不止一家外國遊戲媒體（以至記者本人都）預計PlayStation Portal作為PS5的手提子機、不能獨立於PS5運作的前提下，如果定價超過200美金的話就很缺競爭力；結果出來定價就是199.99美元，不知道是巧合還是大家「英雄所見略同」察覺到玩家

外國媒體上手玩評價正面

目前已有一些外國媒體如IGN、Famitsu等獲邀參加PS Portal的實機上手試玩；而香港方面暫時未有實機試玩提供，若稍後有試玩《香港01》科技玩物頻道會為大家報導。IGN的試玩報告指出PlayStation Portal的特點是實質等同PS5的子機，基本上等同在PlayStation Portal顯示PS5的畫面，除了玩遊戲之外也可以執行任何PS5程式，例如看Netflix、YouTube都ok；以「PS5分機」而言此定價是合理有吸引力。

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而有參加試玩的媒體亦提到試玩的只是Demo機而非最終版本，因此如電池容量/續航力等規格仍然可以有變動。

https://www.ign.com/articles/playstation-portal-hands-on-with-sonys-new-remote-play-handheld

雖然記者自己目前未能有上手玩的機會，但個人會認為在已經有PS5的前提下，花千多元買一個手提子機「解鎖」攤在床上玩PS5的功能是頗為不錯；雖說之前用手機/平板加Remote play也可做到類似效果，但一來會delay二來touchscreen操作不便、藍牙接駁手掣的話又要另外找方法固定手機，一體式方便多了。

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本地網民反應冷淡

PlayStation Portal目前在本地反應則比較一般，在撰文之時連登討論區的相關主題帖文有7頁回應，是有人討論但未算熱爆議題；PlayStation在Facebook發布的帖文留言也都以負評為主。

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