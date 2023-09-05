《寶可夢 朱紫》最強超夢現身　黑色太晶團體戰啟動　9月18日截止

《寶可夢》系列新作《寶可夢 朱紫》，繼上一檔「轟擂金剛猩」太晶團體戰落幕過後，官方照慣例繼續出新活動，這次登場的主角為「最強的超夢」，以上寶可夢都將會在活動期間出現在太晶團體戰當中。



接下來官方將在 2023 年 9 月 1 日 08:00 至 2023 年 9 月 18 日 07:59 期間，★7 的黑色結晶的太晶團體戰將出現超夢，建議玩家利用高練度夢幻會比較好進行攻略。具體來說，千面避役不會在一般遊玩過程中出現，玩家可透過打贏團體戰來取得，本次出現的超夢為超能力太晶屬性，算是相當強力的寶可夢。

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本活動中出現的最強的千面避役，與前一次的噴火龍、閃焰王牌、甲賀忍蛙、狙射樹梟、大劍鬼、火爆獸、千面避役、布里卡隆、妖火紅狐、轟擂金剛猩活動一樣，玩家在 1 個儲存資料中只能捕捉 1 隻。即使已經捕捉到，也能在活動期間繼續參加黑色結晶的太晶團體戰，並且領取報酬。

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