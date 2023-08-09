EVO 2023《街霸 6》盲人選手預選賽勝利　靠音效訊息參與格鬥對決

這肯定是電競賽事中最勵志的故事之一，上週末世界最知名的格鬥遊戲電競賽事 EVO 2023（Evolution Championship Series）在美國拉斯維加斯盛大舉辦，旗下除了《街頭霸王6（快打旋風 6，Street Fighter 6）》之外，還有《Guilty Gear -Strive（聖騎士之戰 -奮戰）》、《龍珠戰士 Z》、《拳皇15（格鬥天王 XV）》、《真人快打 11》、《鐵拳 7》、《Melty Blood 逝血之戰》、《ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3（終極漫威英雄 VS 卡普空 3）》等八款遊戲，總計 9,182 名參賽者，使其成為歷屆規模最大的 EVO。



而在整個 EVO 賽事中有一場《街頭霸王 6》的預選賽非常受到關注，因為來自荷蘭的參賽者 BlindWarriorSven 是位盲人，在先天條件就非常不利的他卻克服一切困難獲得了勝利，也直接沸騰了現場的觀眾。

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在開賽前，蒙著眼睛坐在螢幕前的他請工作人員幫他設定「音效輔助功能」，開啟後 Sven 可以從音效判斷出與對手的距離，上、中、下段攻擊命中提醒以及遊戲中的各式氣量槽剩餘量通知，讓擁有視覺障礙的玩家也能與一般玩家進行對決。

但仔細思考，你確實能得知戰場上的一切訊息，但當接受到一條情報後要馬上做出反應，且比賽瞬息萬變，在過程中一定每分每秒都在接收新的訊息，光想就非常不容易，這也讓更多人佩服奪下勝利的 Sven。

BlindWarriorSven 在本場比賽中選擇的角色是本田（E. Honda），對手 EternalPanCake 則是選擇了路克（Luke）應戰。

在三戰兩勝的對局中，Sven 積極搶攻，第一盤就在他怒濤般的連打下直落二場，第二盤開始對手掌握了他的策略方式並做出反擊取得勝利，但 Sven 仍舊搶下其中一場。在最終的第三盤第一場就被對手拿下，第二場也是在血量不利的情況下艱難取勝的，在最後的最後他靠著必殺連段以及一計精準的頭槌取得比賽勝利。

獲勝的 Sven 高舉雙手贏得全場觀眾的歡呼，而對手 EternalPanCake 在落敗後也馬上伸手向 Sven 示意，做為對手的他肯定知道這有多不容易，Sven 也隨即給了對方一個擁抱。

這真的是一個激勵人心的故事，Sven 並非天生失明，而是在六歲時因癌症而喪失了所有的視力，為鼓勵他，當時 Sven 的朋友向他推薦了一款名為《街頭霸王 2》的遊戲，而他也為此學會了一種特別的打電動方式，不用看螢幕只需聽到遊戲中的聲音就能遊玩。

多年後，這位遊戲愛好者，不畏自身缺陷站在世界最大的格鬥遊戲舞台上擊敗對手，他的勝利不只鼓舞了許多玩家們，也同時向大家證明即使物理上我看不見，但在心裡我看的比誰都清楚。

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