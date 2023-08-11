《GTA 6》真的要來了？官方連續暗示可能會在2025年這個時段上市

由 Rockstar Games 開發的動作冒險遊戲《GTA》（Grand Theft Auto，俠盜獵車手）系列，一直以來都深受全球玩家們的喜愛，不過距離最新一代作品《GTA》的推出，也已經是 10 年前的事了，相信所有人都非常好奇，究竟什麼時候才會迎來下一代作品的上市？



而在 Take-Two 最新公布的年度財報中，提到了在 2025 年會有一個重大的轉折，這引起了外國媒體以及玩家們紛紛猜測，認為這極有可能是在暗示《GTA6》的發行時間。

Take-Two 執行長表示：「期待在 2025 年開啟新篇章！」

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Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 在最新公開的年度財報中說道：「我們仍然相信，我們的業務在 2025 年度會迎來一個重要的轉折點，屆時將會締造斬新業績紀錄。我們由衷感謝所有相關者一路以來的支持，並期待開啟令人興奮的新篇章。」。此外，在前一次的財報中，Take-Two 也表示預計要在 2025 會計年度達成 80 億美元的淨銷售額目標，而該公司往年的規格都在 30 億美元左右，若想要達成目標，就必須有一些特別行動，例如大規模收購或推出新作。

《GTA 6》可能會在 2025 年上半年登場！

雖然 Take-Two 並未明確指出這些聲明與《GTA 6》有關，但在連續兩次的財報中，都暗示了會在 2025 年有大動作，加上官方已經宣告正在進行《GTA》系列新作的開發，很難讓人不聯想到這很有可能會是新作的上市時間。結合目前為止的訊息，令不少網友與媒體猜測，《GTA 6》的推出時間或許會落在 2025 年上半年，或是 2025 年 3 月，總之可能性很高，屆時若有確切消息，會再馬上告知大家！

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