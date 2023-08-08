超人氣POKEMON SLEEP究竟在紅什麼？日本網民分享錄音檔案超笑爆

相信最近喜歡寶可夢的網友們應該都知道最近有一款風靡全球的寶可夢新手遊，其創新的玩法就和當年的《Pokémon Go》一樣引起了一股風潮。這款遊戲究竟有什麼樣的特色，又要怎麼玩呢？就讓我們一起來看看吧！



陪伴你睡覺的《Pokémon Sleep》！

這款由The Pokémon Company推出的新遊戲《Pokémon Sleep》和《Pokémon Go》有著截然不同的特色，若《Pokémon Go》是為了讓一家老小都能夠開心地出門抓寶的話，那麼《Pokémon Sleep》的賣點就是讓使用者能夠窩在家中的床上並獲得一個充足的睡眠。

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這款遊戲會幫忙分析使用者的睡眠深淺以及錄下睡眠過程中的各種聲音，包含打呼、翻身、說夢話等等……而只要不斷地睡眠，就能讓遊戲內的卡比獸跟使用者一起睡覺。睡得越多就會獲得越多的睡意能量，睡意能量則會讓卡比獸因為睡得頭好壯壯而長得越來越大！除此之外，也會有更多的寶可夢會前來加入你的陣營唷！

而這款遊戲的樂趣就在於能夠讓使用者記錄自己的睡眠時間之餘，還可以讓APP幫你分析你的睡眠屬於哪種類型的。目前APP內的類型主要有三種，分別是「淺淺入夢型」、「安然入睡型」以及「深深入眠型」。而根據不同的睡眠類型，在隔天早上起床時也會有不同的寶可夢聚集到身邊唷！

來自日本推特網友們的睡眠錄音

這股《Pokémon Sleep》的熱潮自然也讓推特上出現了許多討論的浪潮。並且開始分享各式各樣有趣的睡眠錄音，接下來就讓我們一起看看日本網友們到底分享了哪些有趣的錄音吧！

「第一天開始玩《Pokémon Sleep》的夢話就是『我要睡很多』，害我醒來聽錄音的時候大爆笑！」

「睡到一半的時候，我用有些害怕的聲音阻止喝醉的朋友把頭埋進櫃子裡的神錄音。」

「《Pokémon Sleep》錄到的貓咪運動會。」

「錄到了碰碰碰的聲音，一定是幽靈吧！不過睡到五點都完全沒發出聲音的我還真厲害。」

「用《Pokémon Sleep》播放錄音，結果打呼聲太像怪物害我差點哭出來。」

邊睡邊成為寶可夢大師吧！

《Pokémon Sleep》的設計就如同當時的《Pokémon Go》一樣創意十足，並且也鼓勵著使用者們能有個健康的生活循環。好比《Pokémon Go》讓許多足不出戶的使用者願意外出去各種地方抓寶進而增加運動量來減少現代病發作的可能。而這款《Pokémon Go》或許也有著讓生活在急促的社會人士或學生能夠藉由這款遊戲來好好睡上一覺這含意在也說不定呢。

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