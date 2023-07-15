《ONE PIECE》動畫路飛「五檔」8月登場　尾田榮一郎指靈感來自這

8 月對全球的海迷來說可說是狂熱的一個月份，不只有 Netflix 推出的真人版《ONE PIECE》影集可以看，動畫也將在月初迎來路飛（魯夫）的最強型態「五檔」！根據情報顯示，8 月 6 日播出的第 1072 集將是路飛初次使用五檔的集數，而這日正是《海賊王劇場版：紅髮歌姬》上映的一周年，對海迷來說是充滿意義的一天。



熟悉《海賊王》的粉絲都知道，漫畫連載已在作者尾田榮一郎休刊一個月後再開，並進入故事的「最終章」，路飛也早已解鎖了橡膠果實的覺醒能力「尼卡型態」。

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實際上在看了一千多集後我們才知道路飛吃的惡魔果實真正的名稱是「人人果實幻獸種·尼卡」，覺醒後能讓能力者得到強大的伸縮能力、以及極為強大的自由度，令能力者成為「自由的化身」。

＊原作漫畫中路飛開啟「五檔」是在 1052 話，而根據路飛所述五檔就是他的巔峰實力，所以後續可能也不會有六檔、七檔之類的了。

根據尾田本人所述，五檔的靈感來源是經典的「橡皮管動畫」，為此，他看了非常多《湯姆貓與傑利鼠》才決定五檔的能力與招式，儘管他知道大多數的《海賊王》粉絲可能不會不喜歡這個概念，但為了讓這個獨特的動畫風格不要因時代演進而消失，所以他還是選擇了這麼做。

在傳統的少年漫畫中，當角色使出絕招時整體的氣氛都會營造得盡量嚴肅，而尾田就是希望能打破這個框架，且「最強與幽默」是可以並存的。決戰時，尼卡的幽默與凱多的嚴肅形成了一種超大的反差感，對小編來說覺得這樣的設計真的很酷，也只有真正的天才才能想到要這麼做。

預定在 8 月 6 日的《海賊王》動畫中登場的五檔配合的正是《海賊王劇場版：紅髮歌姬》上映一周年。而早在去年的這部劇場版中，路飛也有先行開啟五檔，但其實當時的路飛僅有外表變成「尼卡」，使用的絕招依舊是源自四檔的蛇人，不過也足夠讓粉絲興奮了。

另外，為了製作這充滿意義的一集，眾多大師都會參與製作，其中就有「石谷惠」，過去被譽為「神集」、「劇場版規格」的 957、982、1015 集都是出自她之手。而來自中國的超強畫師涂泳策也會參與其中，粉絲們已提前稱 1072 集將會成為「年度最佳動漫」，非常令人期待這集的播出啊！

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好耶！休刊一個月《航海王》將在下週復刊，故事正式進入「最終章」！

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