Gundam SEED AI 真人版｜高達《Gundam SEED Freedom》劇場版「潤腸嘴」人設被fans嫌棄，不知這位以AI繪圖模疑《Gundam SEED》真人版，合共11個角色畫風加上一眾主角高達，創作人更將硬照配上SEED經典BGM製成YouTube片，不知畫風是否合你口味？



疑真CG動畫風格｜基拉、阿斯蘭主角5子超童顏

這輯畫是由YouTube頻道「Faty Daddy Pixel Lab 胖爸像素研究院」發表，同一channel 其實已曾用同一畫風製作了《Gundam Wing》短片；5位主角如基拉、阿斯蘭的樣子都有點「童顏」，其畫風與其說是「真人版」，不如說是「真人風格CG版」，再加上二創者同時更用AI風格重製了突擊高達、自由高達、正義高達等機體，整體畫風很統一，加上《SEED》經典的MS戰出發、戰鬥背景音樂，真的很有feel。SEED Freedom 劇場版｜卡嘉蓮聲優得罪方丈換人、女角全部潤腸嘴

主要角色

+ 21

配角一覽

這條短片的角色做得很足，連大天使號上的配角都有。

+ 6

原文：Faty Daddy Pixel Lab 胖爸像素研究院