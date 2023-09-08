手遊Final Fantasy VII Ever Crisis正式推出 收錄錫菲羅士新故事｜全球期待的經典名作重製《Final Fantasy VII Remake》第二部「Rebirth」預定於明年推出，fans等到頸到長，不如先玩剛於雙平台推出的FF7重製版手遊《Final Fantasy VII Ever Crisis》。



完整收錄FF7原作劇情 支援多人模式可協力打boss

作為FF7重啟系列作品之一，手機遊戲《Final Fantasy VII Ever Crisis》將會完整收錄由原版Final Fantasy 7到Crisis Core -Final Fantasy VII-的故事，在此之上還會加入新角色及新劇情，既有的角色也會追加支線劇情等等。遊戲將會採取章節形式，讓玩家能夠更輕鬆調整步調體驗情節；遊戲畫質當然也升級至現代水平。

手遊Final Fantasy VII Ever Crisis截圖

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另外是遊戲設有多人模式，可以和網上其他玩家協力挑戰boss。但是要注意目前遊戲只有支援英文（及其他歐洲語系）的國際版，以及日文版；想玩中文版的朋友可能要再等等了。按圖放大更多遊戲圖片：

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打破原作框架 組出夢幻隊伍

遊戲的戰鬥系統保留了系列傳統技能、魔晶石、魔法、召喚獸及Limit Break，原作經典的ATB系統Active Time Battle，本作也提供自動模式、倍速功能等豐富的支援功能，讓任何玩家都能輕鬆享受戰鬥。

Final Fantasy VII Ever Crisis

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遊戲另一大特色是玩家可不受各部原作本身的限制，將來自不同遊戲的角色編組在同一隊伍中攻略遊戲；另外遊戲也準備了多種原創服裝，當然這些服裝就可能需要課金才能獲得了。

收錄錫菲羅士Sephiroth全新故事

值得一提是《Final Fantasy VII Ever Crisis》並非單純重製作品，本作還收錄了一段關於錫菲羅士的完全新作故事：該段故事時間背景設定在原作《Final Fantasy VII》15年前：年紀輕輕已被天下傳頒其英雄名號的錫菲羅士，還有格蘭、馬特和露媞雅等備受期待新人神羅士兵，4人在遠離米德加的南方孤島上的邂逅。

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