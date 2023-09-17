高達史上最可愛女角Top 20 網民投票｜Gundam高達系列有超過40年歷史，多年來創造出無數經典女角色；最近就有日本排行榜網站舉行了相關投票，由日本網民票選出「高達系列史上最可愛女角色排行榜」，頭十位有3位《SEED》系女角入選、冠軍則來自0079《高達》。



日本網民票選高達史上最可愛女角Top 20

自從1979年的元祖高達到今年的《水星的魔女》，高達系列已有超過40年歷史；而高達系列多年來人氣不減的原因除了有型的機體和深刻的劇情之外，劇情各位迷人女角的活躍表演亦是一大因素。最近就有日本排行榜網站舉行了相關投票，由日本網民票選出「高達系列史上最可愛女角色排行榜」。而今次的投票數量有超過1300票，算是頗有代表性；另外是此投票並沒有限定在UC時間線，只要是名字有掛高達的動畫作品都在範圍之內。

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以女性為主角的《水星的魔女》也有人上榜，可惜未能打進前十。

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按圖放大日本網民票選高達史上最可愛女角Top 10：



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日本網民票選高達史上最可愛女角 第11至第20名：



第20位 阿莉比‧比亞茲莉 機動武鬥傳G高達

第19位 科‧姆拉沙美 機動戰士Z高達

第18位 娜娜‧辛 機動戰士高達

第17位 露娜瑪利亞‧賀 機動戰士高達Seed

第16位 美玲‧賀 機動戰士高達Seed

第15位 米奧琳涅‧連布蘭 機動戰士高達 水星的魔女

第14位 奧黛莉‧伯恩／米露芭·拉奧·薩比 機動戰士高達UC

第13位 蘇萊塔‧墨丘利 機動戰士高達 水星的魔女

第12位 露‧露卡 機動戰士高達ZZ

第11位 愛娜‧沙哈連 機動戰士高達 第08MS小隊



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頭10名三位來自《Seed》 《水星魔女》無緣十強

在這個排行榜中有多達5位《Seed》及《Seed D》女角排進頭20名，當中3位排入十強，足見其人氣在20年後仍然不減。不過第一名和第三名分別是來自元祖高達的美美和馬茜，雖然這兩位的確是很可愛，但也可能反映參與投票的網民都是資歷較深的高達。

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去年10月播出第一季，現已完結的最新高達正傳TV動畫《水星的魔女》兩位主角蘇萊塔和米奧琳涅則分別排在第13和第15位；雖說水魔播出以來人氣和評價都不俗，但想要超越系列經典女角們的地位可能仍有少許距離。

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另外有點意外的是高達創戰者Build Fighters系列竟然只得1人排進頭20名，明明高達創戰者系列除了各部模型機之外一眾可愛女角也是令人印象深刻，像是星野文奈、雅娜、木島等等明明都很有人氣，會不會是因為今次投票大都以UC民為主呢...

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