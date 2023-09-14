Monster Hunter Now｜Capcom 著名動作遊戲《Monster Hunter》系列與 Niantic 合作推出的最新手機版本《Monster Hunter Now》今日正式在 Android、iOS 雙平台正式上線！

雖然《Monster Hunter Now》早前已經在進行 Soft Launch 公測，但就只限少量地區（竟然包括有香港份）的 Android 用戶可以玩到，不過在近一個月的公測當中，遊戲的設定以及介面都有頗大變化。



由於 iPhone 都正式可玩，今日起加入狩獵戰團的玩家亦顯著增加，然而《Monster Hunter Now》揉合了《Pokemon GO》的玩法，與原作有頗大分別，令一眾新手未必可以立刻適應。

《香港01》科技玩物記者因為是 Android 玩家，所以已經率先試玩了一段時間，以下就為各位新手獵人帶來《Monster Hunter Now》入坑最速上手心得！

《Monster Hunter Now》入坑 6 大宜忌

宜：多打小怪 忌：只打大怪

所有小怪，一律建議擊殺

很久沒有新的《Monster Hunter》遊戲作品推出，今次更加是手機版本，參與的門檻更低，入場當然是打算與一眾大型魔物雄火龍、角龍等打打招呼。然而《Monster Hunter Now》的遊戲設計相當著重玩家的時間投入以及「循序漸進」，這在製作裝備上完全反映。

「尖爪」是經常稀缺的小怪素材

在《Monster Hunter Now》中，要製作／升級防具，除了大型魔物素材以外，還會需要極大量的礦物、植物以及來自小型魔物的素材，尤其是小型魔物獨有的「尖爪」以及「翼龍的皮」，而這些都需要玩家不斷殺死小型魔物方能取得，故一味打大型魔物雖然好玩，但不久之後你就會發覺武防不能提升、劇情不能推進，繼而影響可以遊玩的魔物種類、強度。

宜：出外遊玩 忌：用 Fake GPS

在《Pokemon GO》年代，使用 Fake GPS 偽冒自己地理位置的「飛人」已經非常常見，來到《Monster Hunter Now》情況其實沒有多大改變，官方其實一直都知道有人使用 Fake GPS，雖然暫時未見有大規模的封號行動，然而為了減少「飛人」打破遊戲平衡的狀況，官方亦想出一招絕招 － 只要系統偵測到你在使用 Fake GPS，地圖上就不會出現任何小型魔物。

利用 Fake GPS，雖然可以找到大怪及資源點，但小怪就不會出現了

正如上面提過，小型魔物在《Monster Hunter Now》中十分重要，故各位獵人還是老老實實出外遊玩吧。

宜：試試與人組隊 忌：勉強越級挑戰

《Monster Hunter》系列其中一個精粹，在於與其他人連機打怪，《Monster Hunter Now》中亦加入了同樣的機制，為了方面「面連」，官方還推出了 QR Code 組隊及朋友名單等功能，只不過暫時只限在 200M 範圍內的獵人一同狩獵，不能遙距連機，可能有不少人投訴不便，然而這亦符合《Monster Hunter Now》需要出街遊玩的特性，有心的獵人可以進行實體組隊遊玩，亦有一定趣味。

即使用QR Code 組好隊，在狩獵時都不能開場

不過提到組隊，就必須要提提各位新手另一注意事項。在遊戲進行中，如果有玩家選擇了「與鄰近獵人狩獵」，玩家的畫面左下角都會彈出「參加狩獵」的通知，玩家可以自由選擇入場。

然而《Monster Hunter Now》並未有加入任何入場限制，讓低 HR 的獵人可以進入高星數的魔物狩獵當中，雖然高星數的魔物有機會掉下更高稀有度的素材，但相對地攻擊力、血量都會顯著提升，功力、裝備未夠的獵人不單止可能由一擊秒殺，更可能因為輸出不足而令整團狩獵失敗 － 狩獵時間僅得 75 秒，有一、兩人輸出不足會明顯陷入苦戰。

每隻魔物都會有建議攻擊力及防禦力，如果出現圖中的紅字，建議不要勉強入場累街坊了

宜：時刻留意任務進度 忌：一味直衝劇情

《Monster Hunter Now》的遊玩、升級機制與原作有一定的相似之處，玩家需要完成一系列的「任務」，方可以推進劇情並解鎖不同的武器及魔物，當中不止狩獵魔物，還包括了「採集」、「在指定地區進行狩獵」等等，故想要盡快玩到遊戲的全部內容，最好經常留意任務的內容。

然而太快推進劇情亦並非好事。就如上面提及，《Monster Hunter Now》非常講究「循序漸進」，隨著劇情推進，在地圖上出現的魔物級數會逐漸提升、低級魔物會漸變罕見，對武防的要求自然都會提升，但如果未夠材料升級自己的武防，就可能會卡死在某劇情階段，非常影響遊戲體驗。

遊戲初期會見到大量 1－2 星魔物，但隨著玩家升等就幾乎絕跡了

宜：節省素材、精準做裝 忌：三心兩意

《Monster Hunter Now》一場戰鬥 75 秒，魔物素材好像很快可以取得，然而開始製作裝備之後，就會發現素材非常不夠用。

破2個部位已經十分困難，獲得的素材數真的十分有限

以一件魔物裝備為例，起始所需的魔物素材已經多達 6 件，而一場下來隨時只有 4 樣素材掉落，而往後的升級所需更是需要數十件同樣的素材、甚至更稀有的版本；再加上上面提到的小型魔物素材，基本上所有裝備的升級都會用到，又是另一非常緊綴的通用資源。故在製作、升級前，最好計劃一下自己是否真的需要該武器／防具，以免遇到喜歡的裝備時又要再花時間出外打獵。

宜：瞄準部位破壞 忌：亂按一通

《Monster Hunter Now》的攻擊操作，在手機上獲得大幅簡化，只需要一隻手指就可以進行所有動作，然而不斷點按屏幕，雖然可以減少魔物的血量，但在《Monster Hunter Now》中，每破壞一個魔物部位，都可以得到多一格素材獎勵，故在短短 75 秒的狩獵時間中，最好就鎖定一、兩個部位進行輸出，以令收集素材更高效率。

善用技能、可以鎖定部位進行輸出就更為方便

人手追部位有一定難度，此時利用帶有「鎖定」技能的裝備（例如搔鳥頭、雌火龍手），就可以點算部位進行鎖定輸出，更為事半功倍。