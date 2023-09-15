State of Play懶人包｜FF7 Rebirth發售日公開 生化重製Ada DLC｜這一兩天突然很多遊戲發布會，繼任天堂的Nintendo Direct、Cyberpunk 2077 DLC《自由幻局》Phantom Liberty的演示會後，同日又有PlayStation的線上發布會「State of Play」，而且有不少重量級發布，《香港01》科技玩物頻道以下提供是次發布會懶人包。



FF7 Rebirth發售日公開 生化4重製 Ada DLC下星期有得玩

最新一次State of Play在香港時間2023年9月15日凌晨5時舉行，今次的發布陣容相當強勁，難怪不怕和任天堂的Nintendo Direct撞期在同一日播出。直播中公開了多款將於未來數個月推出的PlayStation遊戲情報，包括萬眾期待的《Marvel's Spider-man 2》的大量新情報。而壓軸公布則是FF7R2《Final Fantasy VII Rebirth》的發售日正式公開，同時公布了全新gameplay影片，公開了大量新場景及新系統。

Fans等到頸都長的FF7 Rebirth

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FF7 Rebirth有坐騎內容量超多 公開金碟樂園等多個新場景

壓軸發布《Final Fantasy VII Rebirth》公開了全新影片，今次3分鐘的影片資訊量極大，一口氣公開了多個新場景和角色實戰畫面；RED XIII、Cait Cith、Yuffie等也都成為可操作的角色，Cloud以外之的人氣王Vincent也帥氣登場。

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影片中也見到許多原作玩家會非常熟悉的場景，包括宇宙峽谷、炮台城市Junon港、貢加加（Gongaga）、尼布爾山、太陽海岸（Costa del Sol）等等。亦公開了「金碟遊樂場」（Gold Saucer），還展示了陸行鳥賽跑等幾個小遊戲；也展示了很多玩家熟悉的情節，例如在Junon港中扮成士兵混入步操、陸行鳥牧場旁邊（基本上）打不過只能騎陸行鳥避開的大蛇等等。

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英文PlayStation Blog也公開了製作人野村哲也的訪問，指遊戲會在「遺忘之都」（Forbidden City）完結，之後就要等第3集了；野村也透露今集遊戲的時長超過100小時。野村還表示團隊「全力以赴製作了大量小遊戲，規模甚至超過了原作」、「有許多獨特小遊戲和挑戰玩法」、「支線劇情量是原作的兩倍」等。

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另外也公開了主角一行人坐車、騎陸行鳥等的畫面，相信遊戲雖然應該不會採用完全開放世界模式，但應該也有會有一些較大的空間讓玩家用坐騎探索。

FF當然要有陸行鳥

FF7 Rebirth將於會2024年2月29日發售，體體版將會採用雙BD，估計下載版遊戲大小可能在100GB以上，可預期遊戲內容量是極之足料。

等多幾個月就有得玩了

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9月15日 State of Play 其他重點發布內容：

《Marvel's Spider-man 2》大量新情報

公開了大量實機畫面，指遊戲地圖大小為前作兩倍，以及遊戲將有超過60款戰甲讓玩家盡情體驗各種戰鬥風格；也示範了開放世界的各種玩法及系統。

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《Resident Evil 4》生化4 Ada DLC、VR模式和傭兵模式

生化危機4《Resident Evil 4》以Ada為主視點的DLC 「Seperate Ways」逆命殊途及VR模式將於9月21日推出；另外遊戲的傭兵模式已於即日推出，在9月21日時還將更新額外內容。

《Resident Evil 4》Seperate Ways和VR模式

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Avatar: Frontiers of Pandora 阿凡達：潘朵拉邊境

以阿瓦達為題材的新作第一身射擊遊戲，畫面非常漂亮，影片所見玩法和風格像是《Titanfall 2》加上《地平線》的感覺。

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Tales of Arise破曉傳奇DLC

口碑相當不錯的Tales系列最新作《破曉傳奇》DLC，將收錄全新劇情。

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崩壞：星穹鐵道PS版

人氣跨平台手遊《崩壞：星穹鐵道》的PlayStation版本將於10月11日推出，（如無意外）將和《原神》一樣可以hoyoverse帳號跨平台共用進度。

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Baby Steps

《QWOP》、《Getting Over It》兩款經典小遊戲的創作者Bennett Foddy的最新作，如無意外也一樣將物理引擎玩到極致以之折磨玩家的苦行系遊戲，必玩。

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Helldivers 2

外星4人協力射擊遊戲，看起來很著重玩家之間的協力，有展出一位玩家身上攜帶額外彈藥來幫另一玩家的火箭炮填裝的畫面。

Foamstars

Square Enix版的Splatoon，不過不是射墨汁而是射泡泡。

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State of Play | September 14, 2023連結