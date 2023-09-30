連登仔數有咩舊Online game想玩返 網民超有共鳴：想回到過去｜在90年代後半開始到2010年代早期，在香港十分流行「MMORPG」網路遊戲，相信只要是80、90後或多或少都會玩過幾款。雖然現時MMORPG已不再流行，但對許多人而言玩網路遊戲的時光都是童年回憶；最近就有人在網上討論尋找當年MMO回憶。



連登仔問有咩執咗嘅Online Game想玩返 網民熱烈提名

連登用戶「洪為民請命」日前在lihkg連登討論區發表帖文「有無咩online game執咗而你又好想玩返？」，然後寫上「海盜王Online」和「少林傳奇」，並提到這兩款遊戲都是樓主小時候的童年回憶，當年還要在凌晨4時偷偷起身（開電腦）來遊玩，並感嘆瞞著家人偷偷打機是最童年回憶的事。

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MMORPG全盛年代 八九十後集體回憶

帖文發表後引起網民熱烈討論，撰文之時已經有多達37頁回應；許多網民都來留言自己小時候愛玩的MMORPG網上遊戲，不少人都留言90年代或2000年代的經典網路遊戲，如《古惑仔Online》、《巨商》等等。

巨商等MMO在遊戲在香港盛極一時

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當年許多網路遊戲都採取「免費遊玩」的形式，即使是學生哥只要家中有電腦和上網的話就可以上線遊玩；而一些月費制的遊戲月費可能也不至於太貴，由數十到一百港元一個月都有，對當年的學生哥而言不算小數目，但如果是零用錢較多的學生也不會付不起可以在7-11買月費；而些零用錢較少的學生則可能會省下飯錢或甚至車錢來買月費「儲點」。

按圖放大連登仔齊數有咩童年集體回憶MMO遊戲：



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記者自己家裡一直沒家用遊戲機，不過就有電腦和寬頻上網，因此記者小時候也常玩MMO遊戲；不過因為自己並不愛好練功打寶，因此主要都是玩一些即時對戰型的網路遊戲如《彩虹冒險》、《三小俠》、《路尼亞戰記》、《幻想大陸》Fantasy Earth Zero / FEZ等等。

記者小時候一放學就衝回家上線彩虹冒險，然後就一直打到睡覺

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值得一提是不少這些許多年前的舊MMO遊戲現時在十多廿年後仍然在營運中，例如最初代《天堂》仍然在營運中；《天翼之鍊》日服也在健康營運中，亦定時有推出新內容。而許多已經沒有官服甚至原開發工作室已經倒閉的遊戲也會有私服，像是《巨商》、《彩虹冒險》私服都一直存在。

但即使有官服和私服都好，說著很懷念但往往都不會真的找回來玩；畢竟懷念的不單是以往玩過的那款遊戲本身，更多的是仍然可以無憂無慮地玩線上遊戲的那個時候。