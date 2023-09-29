iPhone 15 Pro Max DxOMark 評分｜iPhone 15 Pro 全新的4800萬像素感光元件，亦可以使用雙pixal 吸光方式，減少相片像素從而令夜攝能力更高，而iPhone 15 Pro Max更首設5倍光學變焦鏡頭。相機評測組織DxOMark特設智能手機拍攝力排行榜，不少人都很期待它們為iPhone 15 系列的影相能力打分數，早兩天 iPhone 15 Pro Max 終於上榜，然而排名卻只得第2名，輸給一部已推出半年的舊手機。



iPhone 15 Pro Max 輸給華為半年前舊機

DxOMark 是攝影界的評分指標，會為新上市之數碼相機、無反相機以及智能手機的拍攝能力作出專業評分。而DxOMark針對智能手機拍攝能力，會在照片、錄製影片質素、低光拍攝、自動對焦表現等多個項目打分。TOP 5 機款分別為：5位Oppo Find X6、4位Honor Magic5 Pro、3位Oppo Find X6 Pro、2位iPhone 15 Pro Max，第1名是華為半年前舊機 Huawei P60 Pro。

iPhone 15 Pro Max DxOMark拍攝力評分輸給華為半年前舊機

+ 1

DxOMark iPhone 15 Pro Max 評語

優點

．HDR 成像格式增強、攝影體驗出色

．非常適合拍攝人像

．快門近乎零延遲

．遠攝變焦功能有顯著進步

．人像模式可後製添加背景模糊效果



缺點

．長焦相機變焦能力打折扣

．在非常低光的條件下成像有顆粒感

．部份攝影效果只能在 Apple 生態圈內硬件重看



P60 Pro 特化拍攝｜15 Pro Max 輸2分雖敗不辱

Huawei P60 Pro 的鏡頭使用了Leica 鏡片塗層，尤其是長焦鏡頭特化了夜拍能力，3.5 倍光學變焦、並搭配三軸感應器位移防手震，不少網民也直言15 Pro Max 在拍照方面輸給它並不意外。

Huawei P60 Pro 的鏡頭使用了Leica 鏡片塗層

Mate 60 Pro 未有評分、能否再過15 Pro Max 頭？



近日大熱的華為Mate 60 Pro，也擁有5000 萬像素感光元件，F1.4~F4.0光圈以及OIS光學防震能力，未能上榜只因為DxOMark 尚未完成測試，不知到時會不會爬過P60 Pro 及iPhone 15 Pro Max 頭，搶走第1位呢？不過記者個人認為 P60 Pro 是一部特別針對拍攝而設的機型，相反Mate 60 Pro的賣點是衛星通話，最終成績未能預計：