iPhone 15 Pro Max DxOMark拍攝力評分出爐僅第2｜輸給華為舊手機
iPhone 15 Pro Max DxOMark 評分｜iPhone 15 Pro 全新的4800萬像素感光元件，亦可以使用雙pixal 吸光方式，減少相片像素從而令夜攝能力更高，而iPhone 15 Pro Max更首設5倍光學變焦鏡頭。相機評測組織DxOMark特設智能手機拍攝力排行榜，不少人都很期待它們為iPhone 15 系列的影相能力打分數，早兩天 iPhone 15 Pro Max 終於上榜，然而排名卻只得第2名，輸給一部已推出半年的舊手機。
iPhone 15 Pro Max 輸給華為半年前舊機
DxOMark 是攝影界的評分指標，會為新上市之數碼相機、無反相機以及智能手機的拍攝能力作出專業評分。而DxOMark針對智能手機拍攝能力，會在照片、錄製影片質素、低光拍攝、自動對焦表現等多個項目打分。TOP 5 機款分別為：5位Oppo Find X6、4位Honor Magic5 Pro、3位Oppo Find X6 Pro、2位iPhone 15 Pro Max，第1名是華為半年前舊機 Huawei P60 Pro。
DxOMark iPhone 15 Pro Max 評語
優點
．HDR 成像格式增強、攝影體驗出色
．非常適合拍攝人像
．快門近乎零延遲
．遠攝變焦功能有顯著進步
．人像模式可後製添加背景模糊效果
缺點
．長焦相機變焦能力打折扣
．在非常低光的條件下成像有顆粒感
．部份攝影效果只能在 Apple 生態圈內硬件重看
P60 Pro 特化拍攝｜15 Pro Max 輸2分雖敗不辱
Huawei P60 Pro 的鏡頭使用了Leica 鏡片塗層，尤其是長焦鏡頭特化了夜拍能力，3.5 倍光學變焦、並搭配三軸感應器位移防手震，不少網民也直言15 Pro Max 在拍照方面輸給它並不意外。
Mate 60 Pro 未有評分、能否再過15 Pro Max 頭？
近日大熱的華為Mate 60 Pro，也擁有5000 萬像素感光元件，F1.4~F4.0光圈以及OIS光學防震能力，未能上榜只因為DxOMark 尚未完成測試，不知到時會不會爬過P60 Pro 及iPhone 15 Pro Max 頭，搶走第1位呢？不過記者個人認為 P60 Pro 是一部特別針對拍攝而設的機型，相反Mate 60 Pro的賣點是衛星通話，最終成績未能預計：