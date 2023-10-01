iPhone 15 Pro影像體驗：畫面乾淨色彩準確　3X長焦適合日常體驗

iPhone 15系列新機已經正式上市，我也在第一時間入手了iPhone 15 Pro。經過了2天的簡單體驗，今天和大家分享一下iPhone 15 Pro在影像方面的表現。



作為這次iPhone 15 Pro重大升級項之一，咱們通過實際體驗來和大家捋一捋這次iPhone 15 Pro三顆鏡頭。

首先是超廣角鏡頭，它在硬件參數與iPhone 14 Pro上的基本相同，1200萬像素，光圈為f/2.2和 120° 視角，最大的升級在於其擁有更先進的算法，它的表現如何呢？

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從實拍效果來看，這顆超廣角鏡頭依舊是濃濃的蘋果味兒，色彩相當真實的同時，對植物有着相當刻意的鋭化。不過在全新HDR算法的加持下，天空和白雲部分的表現還是不錯的。

來到夜景環境，在高鋭化算法的加持下，這顆超廣角鏡頭即使在夜景環境下，拍攝建築也有不錯的表現。不過受限於傳感器尺寸，照片放大後就有些慘不忍睹了。

接下來是主攝廣角鏡頭。iPhone 15 Pro上的這顆主攝傳感器也與前代相同，但在A17 PRO和新算法的注入下，也帶來了更多可能。

首先在拍攝格式上，iPhone 15 Pro的這顆主攝有了更多的選擇。默認情況下，將以2400W像素的HEIF格式輸出照片，你也可以在設置中調回1200W像素模式。

另外，對於相對專業的用戶來說，iPhone 15 Pro的專業模式也有很多玩法。專業模式拍攝的照片細節更豐富，鋭化程度更低，但需要在專業軟件中通過後期參數的調整才能釋放出最佳表現，因此對於非專業用戶來說，自動模式足夠了。

從實拍效果來看，畫面乾淨、色彩準確，整體觀感非常不錯。另外，在令人詬病的「鋭化」方面，這顆主攝還算比較「克制」，看來全新的影像算法在這方面有所改進。

我們也體驗了下這顆主攝在夜景環境中的表現：

第一張我們採用了 ProRAW 格式進行拍攝，可以看到即使在光線條件苛刻的環境下，依舊有不錯的成像表現。並且得益於 ProRAW 格式在細節方面的優勢，即使進行100%放大，照片依舊有不錯的觀感。

除了豐富的照片格式，這次iPhone 15 Pro主攝最大的升級就是自定義焦段。

由於傳感器面積增大，iPhone 15 Pro可用的焦距越來越廣，除了常規的24mm外，28mm、35mm也成為了主攝的常規焦段，你甚至可以在設置中直接將任意焦段調整為你的默認焦段。實現原理和去年iPhone 14 Pro上裁切主攝帶來2X焦段的原理是一致的。

值得一提的是，今年8月就有博主爆料，在OPPO的下一大版本系統ColorOS 14中，已經支持了默認廣角焦段的選擇，這何嘗不是一種「遙遙領先」呢~

最後是長焦鏡頭。

由於機身空間的限制，15 Pro沒能像15 Pro Max那樣塞下四重反射稜鏡，從而實現5倍光學變焦，而是和前代一樣搭載了3倍光變長焦，從參數上和實拍表現來看，的確是沒啥升級。可能蘋果將研發的重心全部堆疊在了 Pro Max上了。

那麼為啥我沒有選擇入手支持5倍光變的Pro Max機型，而是選擇了升級不大的15 Pro呢？

首先我認為iPhone 15 Pro Max雖然支持了5倍光學變焦，但在日常生活更常用到的2X~5X之間沒有一顆合適的鏡頭進行接力，這就導致在這一焦距之間的影像體驗很差，只能靠主攝裁切。

另外根據蘋果官網的參數訊息來看，iPhone 15 Pro Max的這顆5X長焦在硬件上並不是很頂，這也就意味着在白天光線充足的情況下，15 Pro通過主攝裁切帶來的高倍焦段樣張和iPhone 15 Pro Max的5X長焦之間，不會有很大差距。而在光線條件較差的環境下，iPhone 15 Pro Max的長焦並不會觸發，同樣會採用主攝進行裁切成像。

因此我認為這次iPhone 15 Pro Max的5X長焦是噱頭大於實用，15 Pro上的3X長焦才更適合日常體驗。

最後咱們聊聊 iPhone 一直以來被人詬病的「鬼影」問題。

在發布會上，蘋果着重強調了這次的iPhone 15 Pro系列的三顆攝像頭用上了全新的納米塗層，能夠有效降低暗光環境下的「眩光」問題。

從我們的實際體驗來看，眩光問題的確得到了不錯的改善，但「鬼影」問題依舊存在，並且可以毫不客氣地說，基本就是沒變化。

總的來說，這次iPhone 15 Pro的影像在硬件方面基本沒有升級，主要的升級都在影像算法方面，但我認為這些影像算法完全是可以通過一次OTA在14 Pro系列上覆現的。所以說iPhone 15 Pro在影像方面基本上是又水了一年。

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