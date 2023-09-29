MG 1/100 敘事高達C裝備 Ver.Ka HG 1/144 破壞高達、HG曉擊霸Mk3｜2024年高達模型晒冷｜一年一度日本Hobby Show 2024 今起在東京台場舉行，BANDAI 祭出它們的皇牌「白盒Ka版MG」系列新作，電影《Gundam NT》主角機：Narrative Gundam / ナラティブガンダム。配合來年《SEED Freedom》電影上映，還有大量SEED、SEED Destiny的新模型！



港人聞MG NT高達即嫌悶、名字卻在日本Twitter熱搜1位

Narrative Gundam 來看口碑好壞參半的電影《Gundam NT》，屬於介乎RX-93 Nu Gundam 至RX-0 獨角獸高達中間的試驗機，由KATOKI HAJIME設計，今次再由他監修成1／100 MG模型，胸部內藏的核戰機可以拆走，相當吸引。而且Narrative Gundam在片中有多款外置裝備（跟模型為最準確的C裝備），還有大型「捉雀仔」飛行器A裝備，玩法極多。但香港網民因為對這部電影無甚好感，出現大量負評。然而不影響人氣，「MGナラティブ」即上日本Twitter熱搜1位！（此作售價及發售日未定，細節將於12月公開）

RG高達艾比安超前開箱（9月30日公開）

MG 敘事高達Ver.Ka

HG 破壞高達｜SEED粉等了18年的超巨型機體

HG 破壞高達（HG 1/144 Destory Gundam）來自《Gundam SEED Destiny》，是一部定位類似重高達的超巨型可變MS，全身配備大量炮門殺敵如殺蟻，同時裝備VPS裝甲與陽電子反射器，光束實彈武器通通無用，圓型背包可變成飛行推進裝置、變形為MA型態。此機曾出現在2024年新電影《SEED Freedom》的預告片中，不少SEED Fans都表示等了18年終於有HG模型出，感到好興奮。

《SD高達SDW Heroes》系列將重現失傳多年的特殊多種金屬上色組件「輝羅鋼」，發表外傳新企畫《輝羅鋼物語》。3款模型都好吸引，包括：78代目武者頑駄無、隱密風靈高達以及天下無双大将軍！

隱密風靈高達

HG 曉擊霸Mk3 +專用戰機出模型｜同場睇BANDAI其他新品

《機戰OG》HG模型系列繼續有新作，早幾日才公布了HG 1／144 曉擊霸Mk3，想不到在Hobby Show還有勁料，就是曉擊霸Mk3專用的戰機AM Gunner，將會作為配件發售。同場還有《高達》、《超時空要塞》的新武器，一齊睇睇圖輯：