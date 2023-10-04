豐澤抵得祭1折搶購 iPhone 15 Pro ／信用卡優惠買iPhone攻略｜豐澤門市及網店於於10月4日至31日舉行「豐澤抵得祭」活動，包括五種優惠、比如登記抽籤搶1折熱賣貨，包括最新iPhone 15 Pro；另派總值達4,000萬的電子優惠券，適用於相關手機APP購物。連續四星期推網店限定4折產品，精選劈價貨多達1,000件，優惠低至33折，包括Samsung 55吋QN90C LED電視。



1折iPhone 15 Pro於10月25日起抽籤

活動日期由10月4日至31日，分4輪進行、3款1折搶購貨品每7日更新1次；比如包括「1折iPhone 15 Pro」（128GB／原價＄8599／1折價＄859）的第4輪就由10月25日10時至10月31日晚上23時59分內進行抽籤登記！想參加要先下載豐澤手機app並登記為會員，於指定日期內經由手機app登記抽籤，每款1折產品數量為3件，並在抽籤期3日後公布結果，中獎者會收到確認SMS，亦可在指定時間內自行查閱（抽籤結果公布連結），並須於指定時限內付款才算成功購買。而除了1折iPhone 15 Pro，共4輪1折產品中還有：＄378 Dyson風筒、$299 Lenovo Tab M10 Plus 平板電腦、飛利浦即熱飲水器等等：

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另外，同期在網店及實體店各有7大品牌劈價貨、分4星期上架，比如Samsung Galaxy手機、Sony電視，又或是各種家電產品，低至4折。



另外，逢星期三在豐澤手機APP內會更新四大類別門市或網店電子優惠券，總值高達4000萬港元。



碌卡自製信用卡平買iphone優惠

1折買iPhone 15 Pro 名額有限不易中，但其實如果識得用信用卡優惠，你都可以自製「信用卡平買iphone優惠」。就以香港蘇寧為例，只要用AlipayHK 於門市購物，以單一交易購買電子產品滿$6500或以上即減$150（可以買$6899的iPhone 15／128GB），如果出iPhone 15 滿$9500或以上即減 $350（可以買$10199 iPhone 15 Pro Max／128GB）。或配合 Ant Bank PayLater 分期買機，享$300 减 $100獎賞。

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最後當然少不了各大電訊商提供的合約出機上台優惠，詳情可參考以下文章介紹：iPhone 15搶機攻略｜7大上台出機方案／優惠總匯、保證首天出機?