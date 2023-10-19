飛昇自由高達 3D模型 意外流出｜高達元宇宙 Gundam Metaverse 10月初已在日本及美國地區公測，有高達解拆了用戶程式，竟發現內面藏有大量高達模型的3D model 檔案，當中包括2024年才發售的《Gundam Seed Freedom》主角機飛昇自由高達及不朽正義高達，更有人上載圖片，疑似成功用3D Printer 打印出來製成模型。事件非常嚴重！



來年發售新高達3D檔案流出、中國翻版模型商賺翻了

重申，本事件未證實真偽，最早有人在台灣、中國兩地模型討論區率先流出當中包括組裝圖、模型零件整齊排列起來的3D model 圖片以及一些pskx 格式3D model file 清單截圖，但並未直接提供下載連結。有網民笑言：大陸翻版模型商如大班、龍桃子都賺翻了，有原廠3D Model file 開工，可以早過BANDAI賣飛昇自由高達模型。

高達元宇宙｜未出發先出事

高達元宇宙 Gundam Metaverse 是BANDAI 傾盡社力開發的新世代Gundam Fans 交流平台，玩家可以用自己的avatar在此網購、打機、睇演出會，將來更可利用Sony開發的手機程式，將現實中製作好的模型數據化，在元宇宙中以1：1 尺寸與同好分享，甚至實現動畫《Build Fighter》那種高達模型戰鬥。有傳將來甚麼可以直接買數碼模型，有點像玩《Gundam Breaker》一樣進行線上組裝／上色／自由組合，所以在程式內有詳細的高達模型3D Model 並不出奇。

其實很多人都提過，如果3D打印技術更進步、成本更低，模型公司將來大可直接賣3D檔，由用家直接在家中打印出來，節省了生產、運費、批發、零售等程序，更不會出現炒模型的情況！但想不到新一代銷售模式未誕生，就已經要面臨「新一代翻版模型」問題。