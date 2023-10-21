高達 SEED Freedom HG模型／MR魂／食玩新作實物睇｜直擊大阪高達展｜早前大阪梅田舉行一連3日GUNDAM NEXT FUTURE WEST展覽，當中最矚目的展品絕對是是《Gundam Seed Freedom》全系列HG模型，MR魂完成品以及各種扭蛋、景品！還有「高達創戰者」系列誕生10周年紀念展，除了最新《創戰元宇宙》新作預展，還集齊4部動畫作品的模型大晒冷。



GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展

GUNDAM NEXT FUTURE展覽繼東京區後，又在梅田GRAND FRONT大阪進行了3日展覽，場內一對RX-78光束劍柄，原來是以4000組環保回收的模型支架組成，場內還有環保收集箱，別具意義。而場內分為「SEED Freedom」、「創戰元宇宙」、「水星的魔女」三個展區，全場模型超過200多款。

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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SEED Freedom 全線HG模型全面睇

雖然近日發生了高達模型重要的3D CAD情報外洩慘劇，但仍然無損這款2024年才發售的劇場版《Gundam SEED Freedom》HG模型系列的吸引力，想零距離近身睇，都需要排長龍！另外，由於日本展控制人潮時間嚴謹，記者拍攝時間很短，未能逐一拍close-up，都希望SEED同好看得過癮。

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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除了全線HG 1／144模型，場內還有SEED Freedom的完成品展出，包括Metal Robot魂、FW Gundam Converge 食玩、角色景品等等。

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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Seed Freedom 四大主角立牌打卡位（鍾世傑 攝）

高達創戰者系列10周年｜四代作品HG模型晒冷

同場為紀念「高達創戰者」系列誕生10周年，除了最新《創戰元宇宙》新作預展，更完整展出了4部主要作品：《Build Fighter》《BF TRY》《Build Diver》《Build Diver Re:RISE》全線HG模型，每代更有1個特別製作的情景，影到手軟。



GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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最後還有《水星的魔女》區，不過展品自然相對較少，主要就只得「賽賽」賽亞賽利・潘倫茲的Figure Rise Standard。

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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SD Gundam 展區中可以看到新生的「輝羅鋼」多色成型組件