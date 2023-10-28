又一城又有高達展覽BANDAI Spirits Hobby Exhibition，發售12款限定版高達模型，仲有《高達創戰元宇宙》系列主題展。而小朋友最愛的《蠟筆小新》竟然同《幪面超人》聯乘，在葵芳新都會廣場搞「蠟筆小新幻想玩具世界期間限定店」，男仔女仔大人細路都有好去處！



小新+不理不理左衛門｜變身幪面超人黑日影月

小新在十幾廿年前已經跟《幪面超人電王》合作過，早前在香港也推出過1號、V3的搪膠公仔，跟Kamen Rider非常老友。今次在葵芳新都會廣場開設的Pop Up Store以「玩具箱」為主題，除了發售最基本的小新精品玩具，主打《幪面超人》限定聯乘作品，小新會扮舊一號，大戰恐龍仔扮的「嘰嘰兵」戰鬥員，另外還有V3，以及跟不理不理左衛門成對扮Black 同 Shadowmoon，勁吸引！

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蠟筆小新幻想玩具世界期間限定店

活動日期：2023年10月28日至11月12日

營業時間：11:00 – 21:00

地址：葵芳新都會廣場 L3 中庭



又一城高達展｜Build Fighter系列10周年

為慶祝「標揮」《高達創建者》系列10周年，以及《高達創戰元宇宙》模型發售，今次於九龍塘又一城舉行的BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2023除了最基本的限定品發售，還會有10周年紀念動畫模型主題展，部份首次於香港公開展出！

BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2023

12款模型分兩批，分別於10月28日及11月4日起發售

12款模型中，最吸引的相信是霓虹綠+黑色的循環再造物料MG 1/100 RX-78-2高達 Ver.3.0，而HG 1/144 敘述高達 C裝備 [覺醒型態配色]都是市面比較少有。



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最搶手可能係MGSD 高達巴巴托司

同場還有一般BANDAI 模型的pop up store，當中有全城在搶的MGSD 高達巴巴托司，會場正價$310一定爭崩頭，另有：ENTRY GRADE 1/144太陽高達（$80）、ENTRY GRADE 1/144 創建突擊 超銀河（$85）、精靈寶可夢模型系列 053 黑色烈空坐（$130）、精靈寶可夢模型系列 QUICK!! 016 比卡超 (安坐姿勢)（$55），Figure-rise 標準系列 1/12 超人戰鬥服 ZERO S.C高可動版（＄300）、新恐龍模型系列甲龍（＄120）30MS 組裝少女輕作戰 櫻木真乃（$ 300）、30MS 組裝少女輕作戰 頭髮 & 面部套組 (風野燈織 / 八宮繚)（$200）、30MS 組裝少女輕作戰 身體套組 天藍色 1 (顏色A)（$180）30MS 組裝少女輕作戰 身體套組 阿爾法姐妹的幻影 1 (顏色A)（$180）

30 MS X THE IDOLM@STER

另外，場內還有30 MS X THE IDOLM@STER 首次在香港做宣傳活動，以囡囡模型系列《30 MINUTES SISTERS》與《THE IDOLM@STER》合作聯乘，推出御三家櫻木真乃、風野燈織、八宮繚3款角色的模型，又可以跟同系列的裝甲少女換件，非常好玩。

BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2023 @Festival Walk

地址 ：九龍塘達之路80號又一城LG2層

日期 ：2023年 10月28日至11月12日 (10月30日暫停開放)

開放時間 ：11:00 – 21:00

