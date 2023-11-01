BANDAI的高達模型、幪面超人figure每月都吸引玩具迷大把大把的鈔票，但BANDAI並沒有停下來，今日起在iOS及Android雙平台推出「Digi-Fig」數碼Figure app，玩家可以在平台上買digital figure，之後像平時買完shf、robot魂一樣自由扭動，以不同姿勢、背景、鏡頭角度影相放上IG/Twitter分享，將玩具迷日常玩玩具的過程數碼化。 聽落幾吸引。



數碼購入、數碼分享｜屋企不用再山積玩具

「Digi-Fig」玩法簡單，就是讓你在app內購買3D多邊型製成的數碼Figure，款式是跟足萬代本身兩大迷你figure系列：Robot魂以及S.H.Figuart，購買完就可以自定動作，放在數碼背景前影相，也支援AR實景，完成拍攝+filter後就可以貼上Twitter分享。

幾錢買一隻Figure？有咩揀？

開game送你灰色SHF人型，還有240點代幣解鎖RX-78或Strike Gundam其中一款，其他款就要課金再買，一隻figure收240代幣：約960日圓（約50蚊港紙）幾抵玩。暫時最多款有高達（包括元祖、Nu、SEED系列、水星魔女系列），而人型SHF選擇較少，只得BANDAI本身自家版權物Ultraman及高達水星魔女角色，未見有東映幪面超人或其他動畫人物。

好易扭、好易影

Figure以全多邊型製作，由於BANDAI生產玩具時已經是全數碼化起模，因為app內的figure跟玩具幾乎是一模一樣沒有走樣。當中以X/Y軸扭動玩具關節的方法也很直感，輕輕點一下figure關節上的小圈圈，再手指拉動軸心就成了。

定好公仔的動作姿勢後，就可以轉走影相mode，先自由擺動鏡頭，也可以自己set背景，比如影Ultraman可以加迷你大廈、天橋等小物，也可以用filter為高達加光束刀effect、子彈火光等等，不用買貴價手機、購買影相／後製app都可以影到靚靚玩具相片。

連手掌、發光眼都要分開買？

BANDAI出模型玩具都喜歡分拆上市，這類DLC大法在Digi-Fig內一樣照玩，突擊高達不包括飛行背包，app內各種手型（比如平掌、握拳），Ultraman口心紅色警告燈、發光眼，通通都分開買，好在BANDAI尚有人性，這類items不是用真金白銀賣，只要你多點玩，每日share相片上網，就可以得到另一種代幣去解銷配件。

日本only｜課金要有技巧

雖然50蚊1隻數碼figure不貴，但又未算吸引到我每日開app玩，記者覺得這個平台如想更長命，應該安排買實體figure送digital版的做法。現時「Digi-Fig」只能在日本本土使用，iOS用家可以轉換日本Apple ID 戶口，但仍需要課金買iTunes點卡，否則就無法在app內買新公仔。至於Android機用日本app／課金方法就比較麻煩，可以看看文末的附件。

iOS App Store 轉日服教學

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的Apple ID，在地區選擇日本便可；（不過課金時就不能夠使用香港信用卡，請注意）👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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Android Google Play轉日服教學

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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玩日服教學｜9步設定免費VPN跨區及IOS/Android轉區教學