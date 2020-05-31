PS5 面世　回顧PlayStation開發史　團結力量反任天堂霸權的抗爭

Sony PlayStation 5 PS5 將於香港時間6月5日凌晨4時網上發表，全球注目！如今任天堂Switch《動物森友會》搶盡風頭，能跟其匹敵的只有PS5相關消息！但你又是否知道，遊戲得意可愛的任天堂，廿幾年前其實是最專橫的大台，當年正因為任天堂「公我嬴字你輸」耍賤違約出賣索尼，才為自己建立了一個鬥足26年的最大對手：Sony PlayStation！

PS開發秘話！

1986年，任天堂紅白機賣個全球瘋，Nintendo很快就開始計劃下一代新主機，其實京都老店也的確有前瞻性：PC-Engine Duo、SEGA MDCD、3DO，不久後市場就是光碟主機的天下。缺乏技術力的任天堂，找來Sony合作開發新機音效晶片，負責人正是後來人稱「PS之父」的久夛良木健。Sony的野心也不只搞搞晶片，88年雙方簽定合約，任天堂賣SFC Super Famicom 超級任天堂（美版叫SNES / Super Nintendo Entertainment System）盒帶版主機，Sony就推出兼玩盒帶、CD-ROM光碟機的「SNES-CD」。

↓↓↓其實當年雙方合作已經半公開，也登上了遊戲雜誌。↓↓↓

其實當年雙方合作已經半公開，也登上了遊戲雜誌。

↓↓↓PS帶動光碟遊戲機熱潮．你有過邊部？↓↓↓

幻之SFC PS開發機

夢幻一樣的SFC PS 開發機，原來生產約有200台左右，隨著Sony與任天堂的合作取消，絕大多數都已銷毀。超任手掣上有SONY及PS字樣，這部「SFC 版 Play Station」拍賣價高達 36 萬美元。

+ 8 + 7 + 6

(相關報導)

山內溥老薑夠辣 另尋合作起SONY尾注

合作很快出現波折，明明合約已簽，當時任天堂社長山內溥再三翻看合約，發現條款中寫明Sony可完全擁有SNES-CD 光碟版遊戲的版權，他暗中不爽，但就沒有毀約煞停開發計畫，一方面繼續吸收Sony技術，暗中另找合作伙伴，最後才起Sony尾注！

「盒帶版」SFC 超任順利在1990年末推出，馬上熱賣，而Sony於1991年6月在美國 CES展覽宣布推出代號 Play Station 的遊戲機，可同時兼玩超任盒帶及CD光碟版遊戲。記招翌日，任天堂突然單方面宣佈，再跟飛利浦 Philips合作，推出SFC 超任外置光碟機，並容許Sony繼續賣PS，條件是要回收光碟遊戲的利潤和版權。

Super Famicom 超級任天堂在1990年末推出。

那任天堂跟飛利浦合作的超任光碟機為何最終打水漂？不就因為飛利浦根本無這個開發能力……最終任天堂只提供了少量IP給飛利浦的超級黑歷史「遊戲平台」CD-i 上

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+ 5 + 4 + 3

敢於挑戰大波士 不放棄成就PS誕生

Sony當然不賣帳，合作計劃即時打消，索尼內部認為無力跟任天堂對抗，建議退出game界。但主導計劃的久夛良木健卻不放棄，力排眾議希望開發自家主機，終說服社長大賀典雄，久夛良木健成立了子公司 SCEI (Sony Computer Entertainment Inc.)，1994年發行了首部PlayStation！

久夛良木先生

當年決心跟任天堂山內溥社長一拼的「PS之父」久夛良木 健先生，於93年－2006年擔任SCEI會長兼CEO，及後榮升榮譽會長至今，8月就70歲了。

↓↓↓PS之父與歷代 SONY 遊戲機↓↓↓

要推倒巨人．必先有最強伙伴

SCEI 要由零開始重新部署。要打倒巨人，必先有同伴相助，他們拉攏跟任天堂有牙齒印的NAMCO，南夢宮因此可將街機作移植，對抗有家用主機的SEGA。但真正令PS稱王的一手，正是上月才重製的經典：SQUARE決定脫離任天堂主機體系，為PS開發《Final Fantasy VII》！

有無留意，NAMCO早期跟PlayStation合作無間，推出極多專用遊戲及配件。

有無留意，NAMCO早期跟PlayStation合作無間，推出極多專用遊戲及配件。

SQUARE「變節」．帶動日本遊戲界進化

SQUARE SOFT 在紅白機時代只是蚊型公司（SQUARE ENIX合併前身），坂口博信監製回憶說，《Final Fantasy》之所以叫最後幻想，正因如果此作都賣不去SQUARE就要倒閉了。結果反應理想，任天堂馬上看中這隻潛力股並提供技術支援，為何兩家最後要分手收場？原來，又是一場「官迫民反」的故事：

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多得當年SONY堅持不放棄，敢於挑戰任天堂，不單成就自家遊戲王國，帶動遊戲新體驗，成為SONY收入中的大水喉。也間接令日本封建的遊戲界大革新，軟硬件商也就共生互利的生態圈，也令到任天堂變得更開明。PS5又會發出創出怎樣的新高度？拭目以待!