《全職獵人》結局曝光｜冨樫義博電視訪問大爆《全職獵人》結局 唔使等個孫燒比自己了｜《Hunter x Hunter》全職獵人目前仍在休刊，不過作者冨樫義博老師目前仍然在努力工作中；最近冨樫義博接受日本電視節目訪問，回答前櫸坂成員、Hunter發燒友「關 有美子」的提問，期間富樫老師更直接大爆《Hunter x Hunter》的結局。



前櫸坂成員兼Hunter發燒友發問 櫸坂忠粉富樫親筆回覆

11月21日的日本朝日電視台節目「イワクラと吉住の番組 EP79 拝啓、中の人」中，由本身是《獵人》忠粉的前櫻坂46成員「關 有美子」，寫信向冨樫義博老師提問有關《Hunter x Hunter》及冨樫義博老師本人的各種問題，獲得出名喜愛欅坂46的冨樫親筆回覆。節目中最爆的是冨樫義博直接公開《Hunter x Hunter》全職獵人的結局。

唔使等個孫燒比自己了...（https://douga.tv-asahi.co.jp/catchup/32424-32423/44617）

而其實今集是延續上星期11月14日播出「イワクラと吉住の番組 EP78」，上一集也有多條關於全職獵人的提問，而且每條問題都回答得非常仔細，盡顯冨樫對櫻坂46（欅坂46改組更名後的女團）的偏愛。詳細內容可見以下文章：

👉Hunter x Hunter冨樫義博答櫻坂成員提問｜本想小岡獵人考試肥佬

至於大家最關心的Hunter結局問題，是由關有美子直球提問「請問（全職獵人的）結局已經決定好了嗎？」；而冨樫對此則詳盡解說，並指目前已構思了A、B和C三個不同結局，並預測讀者對這三個結局的接受程度，冨樫預期A結局會是接受8:2反對、B結局會是一半一半、C結局則是接受1:9反對。冨樫也補充這並不是指對結局的評價或精彩程度，而僅是指結局是否採用較「穩陣」的發展方向，從而不那麼容易被讀者反對。

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冨樫也指出為何預期C結局會是最多人批判的一個卻仍然予以保留，是因為C結局是自己最喜歡的一個。當然冨樫也提到結局並不一定要三選一，如果能在接下來的連載中自然發展出更出色的結局便是最理想不過。

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冨樫接著就公布最後還有一個候補結局「D結局」；如果自己不幸在連載完結之前身故的話，《全職獵人》就會以此結局作結，並且冨樫也在節目中將整個D結局的內容完全公開。

冨樫在節目中公開《全職獵人》後補結局

以下為結局D的譯文：

在湖邊，有位拿著釣竿、一動也不動的少女。

突然間釣竿開始劇烈晃動，少女亦隨即叫了起來。

少女的名字是「金」。

金大叫：「來了來了來了！！」

金扛著湖主，一臉驕傲的站在另一位女性的身前開始放言：

「和約好的一樣抓住湖主了喲！媽媽！」

接著金走近女人小聲說道：

「這樣就不要再說讓我成為獵人之類的話了喲...!」

女性無奈地點了點頭；金也扛著湖主離開。

母親：「原本以為釣上湖主後能讓她覺醒『狩獵』...你說呢?」

女性向身旁的丈夫徵求同意。

父親：「一輩子留在島上繼承店鋪，那就是金現在願望。就尊重她的想法吧。」

母親依舊不滿。

「嘛，也許她之後會改變主意。真是的，你也是金也是，怎麼都這樣......是因為流著米特（ミト）奶奶和諾可（ノウコ）奶奶的血吧。」

看來女性似乎不知道米特和諾可並沒有血緣關係。丈夫靜靜地微笑著。

女性也沒有放棄繼續說話：「但岡（ゴン）爺爺可是一位有名的獵人...！那個孩子也總有一天會從這個島...」

金：「才不會離開啦！！」

從看不見身影的森林深處、在理應無法聽到父母對話的距離傳來了反抗的回答。

父親被逗樂了：「如你所見呢。」

按著場景切換到米特阿姨當時繼承下來的店鋪。湖主已經乾淨地解體，各個部位亦已分類放好。作業全都由金自己一人完成。

金一邊工作邊想：「媽媽根本不知道...」

「每當爺爺高興地說著獵人時期的回憶時，大奶奶總會若無其事地悄悄離開座位。」

「諾可奶奶的附和也都是不知從誰那裡聽來的傳聞、奶奶一直忍耐著爺爺不在身邊的寂寞，媽媽也不知道。」

想到這裡，金握著刀子的手更用力敲著砧板。

「我已經受夠了！」

「不知道要等幾年幾月、懷著悲傷的心情盼望某個人歸來！還有讓誰人等待著自己的這種事情也一樣！」

「我...」

開門聲打斷了金的思緒，傳來了緩慢又溫和的聲音。一位微胖的少年捧著一株植物走了進來。

少年：「我拿山菜過來了喲~噢噢！好厲害~居然真的釣到了湖主！」

「好~~讓我們用牠來招待所有島民吧~」

金心想：「我只是想一直...和想在一起的人...」

少年：「我已經能看到大家幸福的笑臉了」

「來吧，要開始了喲～」

金（永遠在一起！！）「嗯！」

笑容滿面做著料理的二人。一隻鳥飛從島中起飛。鳥在空中飛舞著。鳥的身下是不知何處的城鎮和形形色色的人。

這些人可能某人的兒子、某人的女兒又或某人的孫子，在各種地方生活著，和誰的笑容交疊著。他們可能是哪個角色的孩子，或是哪個角色的孫子。

飛鳥向著遠方飛去。

然後目送著這一切的某人的背影。



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這個結局明顯和《全職獵人》第一話互相呼應：全職獵人的第1話一開始便是小岡靜靜地釣湖主，然後成功釣到湖主的他便完成了米特阿姨的要求，可以前往參加獵人考試。不過，小岡的孫女雖然繼承了小岡和金的身手，卻沒有繼承到其獵人的氣質，孫女只是想當個平凡的人、和所愛的人一起生活。