Hunter x Hunter冨樫義博答櫻坂成員提問｜本想小岡獵人考試肥佬｜雖然《Hunter x Hunter》全職獵人目前仍在休刊中，不過作者冨樫義博老師目前仍然在努力工作中，不單上個月在推特發文表示重新開工，最近更接受日本電視節目訪問，分享不少《Hunter x Hunter》的創作歷程。



朝日電視節目前櫸坂成員發Hunter問題 富樫親筆信回覆

在11月14日播出的日本朝日電視台節目「イワクラと吉住の番組 EP78 拝啓、中の人」中，由本身是《獵人》忠粉的前櫻坂46成員「關 有美子」，寫信向冨樫義博老師提問有關《Hunter x Hunter》的各種問題，獲得出名喜愛欅坂46的冨樫親筆回覆，而且每條問題都回答得非常仔細，盡顯冨樫對櫻坂46（欅坂46改組更名後的女團）的偏愛。

關有美子。https://douga.tv-asahi.co.jp/catchup/32424-32423/44436

而關有美子本身也是《Hunter x Hunter》的粉絲，對於冨樫老師的仔細回覆當然是欣喜莫名，更一度感動至眼泛淚光。

關有美子表示曾和富樫老師在live見過一次面，畢業時更收到老師的祝賀色紙。https://douga.tv-asahi.co.jp/catchup/32424-32423/44436

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《Hunter x Hunter》最初只計劃3集劇情

關有美子的第一個問題是在最初創作《Hunter x Hunter》時，到底計劃了多長的故事劇情；冨樫老師則回答劇情而言只有3話，但這是因為一開始就已經設計好世界觀和「以獵人這職業為中心的異世界物語」的故事基調以及長期連載的目標，之後只要讓劇情自然而然發展即可。

不預先規劃珍惜不確定性、角色設定亂中有序

冨樫更表示連最初獵人考試的內容也沒有預先規劃，他自己也很享受這種「連自己也不知道會發生甚麼」的情況；不過富樫也表示基路亞、希索加等主要角色是一開始就已在計劃中、會在故事中登場。冨樫也透露最初的構思是小岡會在獵人測驗「肥佬」，然後故事一口氣轉跳到數年之後，但遭到編輯反對才變成了現在的安排。

關有美子的第二個問題是雖然聽過Hunter的時間線和角色設計全都互有關連，想問冨樫老師在設計角色時會以什麼為參考和靈感。關於時間線方面，冨樫老師直接秀出自作的時間表筆記，上面記有每一個主要角色在各個時間點上分別在做著什麼，以避免「時空錯亂」的情況。

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基路亞創作靈感

至於角色設計方面，冨樫則指會分成3個部份，分別是外貌、性格和遭遇；隨著每個角色登場時點的不同、以不同順序來設計角色。他以基路亞舉例，基路亞的設定是「和小岡同年的伙伴、具有超人身體能力的殺手家族成員」，然後以此設定來設計外貌，最後讓基路亞和其他角色對話來塑造其性格。

至於基路亞外貌的靈感和參考，則以冨樫老師平常所看的漫畫、小說、電影、音樂等各種作品為主；他在構想基路亞的外貌時，腦中就浮現出黑夢「少年」（1994年出道的搖滾樂隊）、上條淳士的漫畫「To-y」以及大塚英志原作、田島昭宇作畫的「多重人格偵探Psycho」等作品。

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冨樫義博是努力的天才

從以上的時間表及角色設計方式，可見冨樫義博雖然經常被稱為「天才」、「鬼才」，但是在有才能的基礎上也是吸收了許多不同作品，再花很多心血才能寫出《Hunter x Hunter》這種劇情綿密、內容和情報量極大但又毫無破綻的作品。

關有美子也問了在連載中見到疑似欅坂和櫻坂成員的海報，詢問是否真的為她們；冨樫則大方承認是，更表示這些是作為「獎勵分鏡」，在作畫時作為「只要再畫幾頁就可以畫欅坂、櫻坂的海報了！」的動力。

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關有美子最後問了冨樫最喜歡的念能力是什麼，冨樫則表示是第10王子的「2人共生」（你已不在）。雖然他說了一些原因，但最後也直接表示因為這個能力是以欅坂46的同名歌曲《二人セゾン》來命名，大概比起能力更喜歡的曲子本身。

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