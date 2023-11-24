真三國無雙M攻略｜快刷首抽方法開局最強角色推薦 開服禮包碼一覽｜由韓國Nexon開發、由《真三國無雙8》為基礎改編而成的手機遊戲《真三國無雙M》繁體中文版已經Android / iOS雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括遊戲快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



《真三國無雙M》快刷首抽方法

遊戲的新手教學也十分快，打完故事模式1-3和逐鹿天下1-2就能首抽，劇情也全部可以右上角skip跳過，刷一次大概只需要8~10分鐘左右。

本作可以用遊客登入，但是沒有提供快速刪除帳號的方法；不過遊戲設有多個分流伺服器，而每個分流的進度都不共用，因此刷首抽最快的方法便是直接選擇另外一個分流重新開始，便可以重新開刷了。

採用關卡式割草玩法的真三國無雙M

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按圖放大《真三國無雙M》刷首抽流程：



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《真三國無雙M》刷首抽流程：



1. 先選遊客登入（之後可以再綁定），隨便選一個分流伺服器

2. 一直跟著教學指示做便可，很快就會有新手第1個10抽

3. 注意這10抽雖然必出SSR，但結果不是固定的，出什麼SSR也是隨機；追求完美開局的話可以在這裡刷到想要的SSR才繼續

4. 之後繼續教學，打完故事模式1-3和逐鹿天下1-2就能自由活動開始首抽

5. 首先將活動的每個分頁都點開一次拿獎勵（會送去信箱），然後右上圖示打開信箱，一鍵領取，可以得到33抽

6. 現在限池是董白，但是董白完成新手7日任務就會送不用特意抽，加上開服禮物送的是普池抽，因此首抽直接普池便可

7. 沒有出貨的話就要重啟遊戲，然後在右上方選「切換伺服器」，選擇另一個分流即可

8. 出貨的話，則可以在帳號設定中綁定帳號，以免丟失進度



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《真三國無雙M》開局最強角色推薦

《真三國無雙M》屬於放置類遊戲，重點在於資源累積、以抽數來堆疊SSR角色進而升階，加上開荒壓力不高，基本上隨便有一兩隻SSR就能輕鬆渡過開荒期，因此首抽並不需要太著重；當然如果想要完美開局也是可以適度刷一下。

首抽可以考慮刷呂布；因為遊戲中不少毒屬性的敵人，而斬屬性角色可以剋制毒屬性；呂布則是斬屬性角色，而且本身的性能也十分出眾，首抽不二之選。

而毒屬性因為有新手7日任務送的董白，風屬也有一開始送的SSR趙雲可以不用特意抽，因此首抽可以考慮刷冰、火和雷屬的角色；火屬可用周瑜或呂玲綺，冰屬可用貂蟬，雷屬可用辛憲英或關銀屏。

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禮包碼/兌換碼領取方法

首先玩家需要取得自己的會員編號，方法是於主城畫面點選左上角色頭像開啟玩家資訊，便會顯示會員編號（遊戲內有複製功能）。然後前往官方網頁的序號兌換頁面（https://mcoupon.nexon.com/dwm?lang=zh-TW），如果是在香港App Store下載遊戲的話伺服器選擇「Global」；然後輸入帳號ID及兌換碼再確定即可領取道具。

開服時點可用禮包碼如下：

WELCOMEDWM

FIRSTMEET

