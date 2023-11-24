手機遊戲當道但唔代表必賺｜外國研究報告指八成手遊3年內收檔｜自從智能手機出現，令「手機遊戲」這個類別開始漸露頭角；經過多年發展現今手機已等同生活必須品的當下，手遊市場亦已發展至超越傳統遊戲市的規模。但是市場大並不等如容易搵錢，最近外國就有研究報告指出，超過8成手機遊戲在推出三年之內就會結束營運。



逾8成手遊捱不過三年 近半在正式上市前已取消

外國遊戲媒體「GamesIndustry.biz」報導，由專門關注手遊市場數據及手遊營利表現的網站「SuperScale」最近釋出報告《好遊戲不會消失》（Good Games Don't Die）。此報告訪問了500名來自英國和美國的遊戲開發人員，該報告亦顯示約有83％新上市的手機遊戲會在三年內失敗（結束營運）；而在所有手機遊戲約有43％是在開發過程中就被取消，上市的機會都沒有。

https://www.gamesindustry.biz/report-83-of-mobile-games-fail-in-the-three-years-after-launch

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SuperScale的報告指出，76%手遊在發行後第一年為收入最高峰，而僅有4%手遊能在營運的第二年達到收入高峰i.e.賺得比得一年多。報告還指出雖然有超過一半手機遊戲採用「Live ops」實時遊戲營運，但其中約有38％不會定期更新遊戲內容，能每月固定發布更新的遊戲不足一半，而在營運7年後仍繼續更新遊戲的遊戲僅佔5％。

儘管新遊戲失敗率高，但78%的受訪開發者表示他們更喜歡開發新遊戲；然而同時有超過三分之一的受訪者表示「（手遊）行業的不確定性阻止了他們開發新遊戲」，約30%的受訪者認為目前手遊場「太難成功」。

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近年《王者榮耀》、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等中國製手機遊戲在全球均受歡迎，營收也屢創新高。

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亦因為手遊戲行業當前所遭遇的問題，約三分之二的遊戲工作室不得不進行裁員、縮減規模或削減預算，29%的開發者削減了他們的UA（User Acquisition，用戶獲取）預算。

SuperScale 的首席執行官兼創始人Ivan Trancik指出：「這對遊戲行業來說是動盪的時期。許多手機遊戲開發者在面對已成熟手遊市場所帶來的激烈競爭、高通脹等宏觀經濟條件及蘋果要求添加App追蹤透明度等困難時，很難保持盈利。《好遊戲不會死》的發現是對行業的一個警醒，也是一個具有可靠數據的靈感來源；為開發者和發行商提供如何在他們的產品組合中最大化收入的洞察力。」

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像《Puzzle & Dragons》般可營運超過10年的手遊是絕無僅有

也許就正如報告的標題「Good Games Don't Die」一樣，遊戲想要成功，最基本就是遊戲本身要做得好、夠好玩，否則只靠宣傳或商城銷售策略來引人課金等手法，始終難以維持一款作品。

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