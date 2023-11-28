正價搶MGSD高達、MGSD巴巴、50蚊Sanrio聖誕禮物包！銅鑼灣玩具開倉｜聖誕節當然係咪玩具畀自己 畀你最錫嘅人，即日至12月4日，銅鑼灣SOGO 21樓宴會廳有個精品玩具特賣場，男女通殺！大量高達模型如MGEX突擊自由高達、MGSD巴巴托司都以正價發售，女仔就有Sanrio characters、蠟筆小新、SPY x Family精品，全場款式多達1000款、最低劈到半價。



高達迷必搶正價MGEX突自、MGSD巴巴托司

一上到去咩都唔好諗，男士一定要先睇睇MGEX突擊自由高達、MGSD巴巴托司兩款炒到飛天的高達模型仲有冇貨，如果買唔到都不用灰心，你仲有機會買到HG 1/144太陽高達、創建突擊超銀河高達、高達卡利班及其他BANDAI模型。又或者買超人Ultraman系列的完成品figure、軟膠公仔畀小朋友做禮物。

精品玩具冬日巡禮現場直擊相片

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Sanrio角色聖誕禮品包最平$50

而女生就要留意會場內多款Sanrio characters、蠟筆小新聖誕禮品包，有文具、個人用品、玩具，適合不同喜好及年齡層，最平$50至$100有一包！另外推介Qman 積木系列，買滿$100加送迷你聖誕鹿車造型積木。

精品玩具冬日巡禮現場直擊相片

精品玩具冬日巡禮現場直擊相片

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買麵包超人玩具再同佢合照打卡

雖然去開倉搵打卡位有點怪，但不代表冇！「精品玩具冬日巡禮」內有多個打卡位及主題證箱，買滿100蚊麵包超人玩具仲有機會排隊跟麵包超人、細菌小子抱抱見面，小朋友一定開心都震。

精品玩具冬日巡禮現場直擊相片

精品玩具冬日巡禮現場直擊相片

精品玩具冬日巡禮

地址：香港島銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨21樓宴會廳

開放日期：即日至2023年12月4日

開放時間：10:00 – 21:00，12月4日至20:00

所有商品及贈品數量有限，售完或送完即止



Art Toys - 藝．玩．深水埗

而家 深水埗除了有一大埋文青cafe同獨立書局，變身文化創意設計集中地，最近位於通州街的設計及時裝基地，仲有個「Art Toys - 藝．玩．深水埗」展覽，展出香港藝術玩具設計師的作品，推廣藝術玩具；同時，活動將會邀請大灣區的藝術玩具設計師來港交流，提升整個大灣區的藝術玩具文化。

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活動由香港設計中心舉辦及由CreateHK 支持，集合本地資深和新晉的藝術玩具設計師，於深水埗舉行為期7日（2023年11月28日至12月4日）的展覽，展出超過100件獨一無二的創意藝術玩具及巨型展覧藝術玩具裝置。

Art Toys - 藝．玩．深水埗

日期： 2023年11月28日至12月4日

展覽地點： 九龍深水埗通州街 270-286 號｜香港設計中心 深水埗設計及時裝基地

