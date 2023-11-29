韓國動畫師疑在遊戲PV偷插仇男手勢引炎上 各廠商即查有否被加料｜韓國向來給人的印象是男性主義較重，男女主義的對立也相比其他鄰近國家地區激烈；近日在韓國動漫遊戲界發生一件關於女性主義和侮辱性「仇男」的大事，牽連甚廣。



動畫師私下加料 PV偷渡女權仇男手勢

事緣日前網路遊戲《新楓之谷》韓國營運公開了一系列新的宣傳內容，其中有一條由韓國動畫公司PPURI Studio Animation製作的動畫PV。動畫內容是展示即將進行重製的職業，但有眼利的網友發現在該PV中疑似出現「仇男主義」的手勢，引起軒然大波。

被發現有仇男手勢的PV（網路截圖）

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你可能沒看懂上面的圖片哪裡仇男了；原來是韓國有一個激進女性主義網站「Megalia」，其logo是以食指和姆指擺出類似「C」形手勢（看起來和在動漫界中流行的「一點點」梗圖十分相似），借指韓國男性生殖器短小；因此該手勢在韓國往往都被視為挑釁和具侮辱性的仇男手勢。

可能不少人都會覺得這會否太穿鑿附會，甚至是無限上綱式的「獵巫」，畢竟在正常情況下人的食指和姆指擺出類似「C」形手勢的情況也不罕見，例如我想用食指和姆指拿薯片吃之類，又或正在握緊拳頭，那麼手指自然就會有一個瞬間是呈「C」字形，在動畫中如果定格觀看就成為仇男手勢了。

https://x.com/yr7191/status/1728464239550181576?s=20

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但是有趣的是當有人深入調查之後，發現參與製作該PV「仇男部份」的主管級動畫師「댓서」，在其個人推特（現X）上有大量仇男的發文與轉推；此事被發現之後事件在韓國網路極速升溫，由半信半疑變成大多相信該動畫師是故意加入該手勢「偷渡」仇男思想。

然後人們開始考查「댓서」有參與製作的動畫PV，發現不少知名遊戲、人氣大作都「中招」，有PV影片被偷渡仇男手勢，包括《蔚藍檔案》、《DNF》、《永恆輪迴》、《第七史詩》、《原神》、《崩壞3rd》等等。亦有人整理相關偷渡內容合集，甚至發現不單是角色的手指，而是可能連背景中的陰影或特效，都有被偷偷做成「C」字型：

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「中招」的多款遊戲都陸續宣布下架相關動畫影片，逐幀逐格檢查有沒有被「夾帶私貨」；亦表示絕對不支持仇恨文化。

網上甚至有傳一些韓國設計公司因而大為查頓公司內部，以免發生類似被「偷渡」仇男意識的情況，甚至傳有社長表示「今後將無條件解僱任何在作品中加入個人思想、宗教、政治等因素的人」、「以後不在簡單事務以外的工作中投入女性員工」等。

https://twitter.com/yr7191/status/1729206814884131090

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至於PPURI Studio Animation已經在官方推特（現X）上發佈了聲明並將相關影片下架以作調查和修改。聲明指員工的個人發言和公司沒有任何關係，亦提出所「偷渡」仇男手勢是一場誤會，只是角色在做出連貫的動作期間有一瞬間手指會形成該模樣，而非特意做出手勢。

聲明亦提到不論是否誤會，他們的作品確實引起了大家的不適，目前已對懷疑有問題的動畫（不論已推出還是製作中）進行相關處理；而引發今次爭議的主管級動畫師將被解除相關職務。未來公司還會加強內部訓練，避免同類事情再次發生。