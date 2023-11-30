千值練RIOBOT 百獸王 超限定版開箱（金剛戰神／Voltron）｜80年代動畫《百獸王》（美版《新金剛戰神Voltron》）全球有fans，出合金玩具都被爆買。繼BANDAI、5Pro、香港ThreeZero後，日本廠千值練 Sentinel 加入戰團出「五獅合體」，hashtech 超前開箱這款2024年6月才發售的可動合體figure玩具：RIOBOT 百獸王，看看fans是否值得訂返隻。



2016夢工場版造型｜玩具界少見

千值練 RIOBOT 百獸王並不是80年代版，也不是「魔改版」，而是2016年由夢工場製作的《Voltron: Legendary Defender 金剛戰神：傳奇護衛》版本（香港Netflix有齊8季睇），合體後全高31cm，比同系列的真三一、帝皇萬能俠（約高21cm）要高上一截，5隻獅子同時使用了合金骨幹、關節以及塑膠外甲，細節豐富。

千值練RIOBOT 百獸王是2016年夢工場版《Voltron: Legendary Defender》（鍾世傑 攝）

千值練RIOBOT 百獸王是2016年夢工場版《Voltron: Legendary Defender》（鍾世傑 攝）

五隻獅子好好玩

「傳奇護衛版」百獸王5隻獅子的上色都非常鮮艷，重新設計的外型富現化代、線條更有生物感覺，不像舊版四四方方，廠方就有更大的註釋空間，為機械獅子追加各種身體、四肢可動關節，可以擺出更多動作，合體之前的可玩性非常高。

「傳奇護衛版」百獸王外型設計比較現化代，5隻獅子的線條更有生物感覺（鍾世傑 攝）

武器也豐富，五獅均有1把的小刀，更各有追加裝備：紅獅子、綠獅子、藍獅子可在背上加裝大砲，而黃獅子就最好玩，備有一套強化裝甲+巨爪，全部裝上身後似大熊多過獅子；而黑獅子的外加武裝是一對超有型的「光之翼」，不過一定要訂購千值練實體店／網店限定版才會附送。

黑獅子的外加武裝是一對超有型的「光之翼」，不過一定要訂購限定版才會附送。（鍾世傑 攝）

+ 10

它合體方法簡單，雖然這款sample未提供說明書，記者摸索了一回都成功變型合體，紅綠獅子可以收納前肢。5隻獅子均有4節關節任扭的「貓尾巴」，變身時可以全條收納入獅子體內，結合前後的獅／人型比例也很好。

尤其欣賞有4節關節任扭的「貓尾巴」，變身時可以全條收納入獅子體內。（鍾世傑 攝）

+ 5

合體後可動好武器多

合體後可動方面腰部不單可水平轉動，更有兩種拉出關節，方便向前／後彎腰，而雙膊亦能小幅度拉前，雙手也能水平提起。雙腳的獅頭可大幅拉動從而增加腳板貼地性，做成大字型劈腿動作都easy，雙腳膝關節可90度轉，成功做到半跪的甫士，令人型的甫士更自然，影相多變化。

雙腳膝關節可90度轉，成功做到半跪的甫士（鍾世傑 攝）

武器也很豐富，首先五獅的專用武器及專屬小刀，在合體後有部份都可以繼續使用，另有百獸王專用單手巨劍及雙手劍，透明光盾可以將黑獅子的雙翼裝上去。

除了專用單手巨劍還有一對百獸王專用雙手劍。（鍾世傑 攝）

雙腳的獅頭可大幅拉動從而增加腳板貼地性（鍾世傑 攝）

透明光盾可以將黑獅子的雙翼裝上去（鍾世傑 攝）

總評80分：一係唔買、一買就買官店限定版

千值練RIOBOT 百獸王外型好美，分體後的獅子很好玩，不過關節有點鬆，是一款適合陳設欣賞多於喪扭喪玩的珍藏品。要彈就是腰部及雙腳髖部並未使用「卡卡聲」齒輪關節，且沒有專用display架，長期「罰企」怕會腳軟。它的身高達30cm，分量十足，但定價同樣也不便宜（＄4700港元），但考慮到「傳奇護衛版」百獸王合體玩具非常罕見，如果錯過預訂就拿不到黑獅子「光之翼」，單是這配件冇8百都值6百，真的十分兩難呢？不知你又會否出手？

RIOBOT 百獸王 限定版

售價: $697美元／網店預訂價$641美元

（約＄4750港元，限定版附黑獅子專用光之翼）

發售日：2024年6月發售

千值練官方網店：www.d4toys.com