手遊新作《忘卻前夜》攻略｜新手必知5個心得 強力隊伍推薦｜玩法類似《殺戮尖塔》Slay the Spire的Rougelike牌組建立遊戲《忘卻前夜》繁體中文版已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括5個必知心得和強力隊伍推薦。



真人體力制

本作採用「真人體力制」，主線關卡不消耗體力還會掉落角色進階素材；反過來說要為角色升階時就要不停刷關。每個關卡第一次打時最好探索完整個地圖、拿完全部隱藏物品，到練度較高時再去補3星通關，畢竟練度碾壓時打舊主線關會快很多，早期不用硬磨。

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角色升階拿普池抽

現時不少遊戲都有類似設定，每個角色晉升1次之後均可獲得普池1抽卡，加上首次晉升消耗的材料並不多，建議可將所有角色都升到10級晉升一次，拿取更多抽蛋券。

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技能唔使招招升

除了升級和升階之外，角色的技能也可以強化，但是早中期並沒有需要將所有技能都升滿,非全要升滿，部分性價比極低，例如打擊和防禦，甚至覺醒也是，只升重要的即可；例如輸出角色就不需要升防禦的技能了。

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選定一隊集中投資

由晉升2開始陪養角色所需的成本會大為提高，因此在開荒開得差不多之後，就要選定一隊主力4個角色將資源都集中投資在她們身上，以提高戰力推更後面的關卡。

兌換商店全換抽

兌換商店可以用抽蛋時獲得的代幣來兌換各種稀有物品，但還是建議先將每月限量的特價抽蛋券全部換完最實際；還有剩餘時才再考慮換其他東西。

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強力隊伍介紹：

以下介紹兩個主流隊伍，但是本作角色幾乎全靠抽蛋獲得，抽不齊一隊的話就即是組不出來；沒有必要勉強一定要抽齊哪一隊，手上有什麼就玩什麼吧。

觸手隊：圖魯 / 珊 / 希來斯特 / 奧瑞塔



以觸手傷害為主力輸出，擁有強大的持續火力；如果沒齊以上組合的話可用同特性的其他角色代替，例如沒有珊的話可改用同為防禦型的凱刻斯或諾締拉。



血肉隊：希洛 / 雷婭 / 菲茵特 / 艾繼絲



以希洛和雷婭的組合來打出強大爆發火力的隊伍，做好combo成功打出大傷害時十分爽快。

