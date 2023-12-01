高達模型 2023年12月新作 Gunpla｜創戰元宇宙HG冥王九高達/00潛行者ARC/巨型MA 全部到貨｜今年大作如MGSD巴巴上月已發售，12月Gundam 模型重點是Build Fight系列十周年《高達創戰元宇宙》，Build Divers兩代主角專用機同步推出，還有最後波士專用的HG 1/144 巨型紅色MA，好大盒聖誕禮物！



HG 1/144 高達00潛行者ARC

雖然《創戰潛行者》反應平平，但主角小陸專用的各款高達00改版，模型是出一款被秒殺一款，他在《高達創戰元宇宙》客串時使用的高達00潛行者ARC／ガンダムダブルオーダイバーアーク會推出HG 1/144版模型，配色改用白＋淺藍，一雙太陽爐膊甲加配大量「集光樹旨」透明特效，可以當大劍用，相信會很搶手。（12月2日發售／2750日圓）

HG 1/144 高達00潛行者ARC

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HG 1/144 冥王九高達

《創戰潛行者》續作Re:RISE主角悠仁的主角機是由迷你的「核心高達」為主體，再配上由九大行星為主題的外甲，好玩變化多，《高達創戰元宇宙》中他換乘新機「冥王九高達」高達，包括紫色的Core-Gundam II，以及有點像死神高達的「冥王九裝甲」。但留意此機的裝甲以環保膠料製，建議素組就好，上色小心爆膠。（12月2日發售／2530日圓）

HG 1/144 冥王九高達

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HG 1/144 宇宙奇美拉提風高達

在短篇作《高達創戰元宇宙》最終回出場的巨型紅色MA！模型後有完成26cm高，外甲改良自《鐵血的孤兒》內的運輸機，加上重高達Mk2的巨手，還有像是艾比安高達雙頭龍的腳部。雖然有點「錦繡多味魚」feel，但仍有一種令人印象難忘，想打開荷包買大大盒模型返屋企的吸引力。（12月16日發售／8800日圓）

HG 1/144 宇宙奇美拉提風高達

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今個月當然不只得高達模型，以下為其他系列的10款新作，即為你簡單報料：



Figure-rise Standard Ultraman Blazar 超人布雷撒（12月2日發售／3740日圓）

Figure-rise Standard 賽馬娘 特別週（12月9日發售／4780日圓）

HG 邪虎丸（12月16日發售／2970日圓）

SDW HEROES 信長專用軍馬（12月9日發售／1045日圓）

Pokemon Quick 系列 傳說精靈 Groudon（12月16日發售／1815日圓）

MGEX 突擊自由高達／MGSD 巴巴托司 12月再版

再販模型：HG GM／HGUC 渣古II／HGUC 馬沙專用渣古II／HGUC 陸高EZ8／HG 金迷／HG 紅迷連飛行器／SD Standard 突擊高達／ PG 1/60 突擊自由高達／MG 1/100 Z高達／HGUC 0080渣古FZ／HGUC 高達NT1／HGUC Nu Gundam／HG 曉／HG 曉不知火／HG Seed-D大魔／HG 渣古戰士／HG 渣古戰士（紅色）／HG 脈搏巨劍／HG 救世主高達／SD 高達君／MGSD 自由高達／SDW 卓越突擊自由龍／SDW 異變正義無限龍／SDW 霸道卓越暗黑龍／MGEX 突擊自由高達／HG瘟神高達／HG獵殺高達／HG禁斷高達／HG 深淵高達／HG混沌高達／HG大地高達