高達 SEED Freedom 新預告出現重大劇透｜《機動戰士高達 SEED Freedom》2024年1月26日於日本上映，近日新作公開了基本劇情介紹、並上架預告片PV4，YouTuber分析推理，原來第4支預告片劇透了一個震撼情節！不知導演福田己津央是否因此動氣，在新片上架之日，他竟在X上發言表示：「條預告唔係我跟開！」即睇新片暗藏甚麼「花生」。



SEED Freedom 劇情簡介

《高達 SEED Freedom》官網公開了劇情簡介，時代已進入C.E.75年（STARGAZER發生在C.E.73年），人類內戰並未息止，宇宙殖民勢力繼續要求獨立、反調整者的地球至上主義「藍色宇宙聯盟」不斷引發爭戰，拉克絲以初代總裁身份組織「Compass」監控世界和平、武力介入阻止戰爭。而新作中初登場的新興國家Foundation，就建議跟Compass合作攻打「藍色宇宙聯盟」的根據地。

《高達 SEED Freedom》新海報

《高達 SEED Freedom》勢力圖

福田Twitter發爛原因：劇已透

整部《SEED Freedom》最重要的劇情轉折，似乎就是某位要角發現了Foundation這可疑新勢力背後真相，預告片已有意無意下劇透了不應過早公開的重大劇情，且轉眼就被聰明的網民詳情分析，難怪福田導演感到不滿及「無癮」，在Twitter直指預告不是由他負責，暗示預告剪得很錯：「對於如此多的（劇情）被公開（劇透）了，他也感到有點困擾，他並沒有參與剪輯PV預告；由於種種原因，好多我想剪入去的片段都沒有出現，卻出來一些我認為不應該加進去的畫面…不過似乎還會有多一條預告…」

劇透分析三大主角動向

在之前幾條預告中，一眾角色合力阻止基拉，由於當時未發表故事大綱，所以無法推理劇情。而在PV4開頭，拉克絲在海灘跟基拉說希望繼續一同戰鬥下去，基拉卻露出一個不置可否的尷尬表情，再加上新海報以拉克絲的視點寫出新標語「我心中有你、你的心裡有沒有我？」

拉克絲在海灘跟基拉說希望繼續一同戰鬥下去

基拉卻露出一個不置可否的尷尬表情

基拉：成為判將、與拉克絲分手？

一眾YouTube明眼人斷言，基拉早就察覺到Foundation動機不單純，反對繼續合作，認為這樣下去Compass只會淪為對方的打手，最終他決定背叛拉克絲離開Compass！甚至有人發現在PV4有一小格定鏡，拉克絲穿上圍裙，似乎準備了飯菜等基拉回家，令人很好奇二人關係究竟發展到那個地步。

基拉早就察覺到Foundation動機不單純，反對繼續合作

拉克絲穿上圍裙，似乎準備了飯菜等基拉回家。

飛鳥真：唯一理解基拉痛苦的人

細心的觀眾發現，在PV1內拉克絲帶領 Compass 成員與Foundation女皇見面，使節團中只有飛鳥真沒有鞠躬行禮，可見他對Foundation也擁有懷疑。另外，他駕駛不朽正義高達時，掉出的回力鏢只斬斷敵軍MS的頭部，似乎連戰鬥方法都模仿了「基拉大魔王」的不殺主義。在《SEED Freedom》中，阿真很可能是唯一理解基拉叛逃理由的人，他在特別篇中最終都未能與基拉真情對話，希望在新電影內能看到二人互動的劇情。

飛鳥真：唯一理解基拉痛苦的人

阿斯蘭：電影後半華麗救場

早就有明眼人估計，新款「不朽正義高達」的駕駛員並不是阿斯蘭，從新公開勢力圖可見，阿斯蘭跟美鈴被奧普指派到名為Terminal的別動組織，預告內連對白也沒有，似乎是去當特務。網民分析他很可能會在電影後半段出場，爆出Foundation可疑的黑幕，證明基拉並沒有錯，並為基拉和阿真的機體提供核能源動力，三人合作打大佬。

《高達 SEED Freedom》勢力圖

新角色一睇就知係奸啦，其實劇透有幾難。

最後還想提一提，《SEED Freedom》主題曲「FREEDOM」將由「教主」西川貴教與小室哲哉其同創作。

