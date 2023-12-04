C朗拿度幣安合作NFT價值大插水｜被美國集體訴訟索償80億港元｜C朗拿度Cristiano Ronaldo是世界上身價最高的球員之一，除了足球事業之外C朗亦有不少自己品牌的產品或和其他品牌合作/代言等；但最近C朗的其中一個合作伙伴「幣安」Binance卻讓其惹上官非。



C朗美國遭入索償10億美元 和幣安合作宣傳有關

據《衛報》（The Guardian）、BBC等多家外國媒體報導，葡萄牙足球名星「基斯坦奴·朗拿度」（Cristiano Ronaldo，香港一般暱稱C朗拿度或「C朗」），正面臨一宗索償額高達10億美元的集體訴訟。

報導指出該訴訟在佛羅里達州法院提出，原告指控C朗拿度為大型加密貨幣及NFT交易平台「幣安」（Binance）的宣傳「虛假且違法」，並指責幣安透過與C朗等全球知名人士等合作，引導投資者進行高額而不安全的投資。

https://www.theguardian.com/football/2023/dec/01/cristiano-ronaldo-faces-us1bn-lawsuit-for-promoting-binance-nfts

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訟書指出「有證據顯示幣安的商品能達到如此高的價格和交易量，是因為幣安銷售『未登記證券』，加上世上最富有、最具影響力和知名度的人士和團體協助 - 例如C朗」。訟書亦提到C朗去年和幣安合作推出非同質化代幣（NFT）「CR7」後，後者的網絡搜索量大幅增加500%，C朗的NFT即亦被瞬即搶購一空。

C朗和幣安合作的NFT「CR7」有分「N、R、SR、SSR」等不同稀有度，每個稀有度的NFT發行數量都不一樣，而一些較高稀有度的NFT更會連同現實中福利發售，如最高稀有度的「SSR」NFT持有者將可以參加一節由C朗親自執教的足球訓練課程。

https://www.binance.com/en/nft/event/forevercr7?ref=FOREVERCR7

不同稀有度的C朗NFT售價不一，由10美元到22800美元（約17萬8千港元）不等；較高稀有度的C朗NFT現價尚不可知，但據rocketfan.com的數據，「CR7 NFT」現在的市價僅為2~3美元左右，即使以最便宜的10美元款式計算，亦是貶值7~8成。

https://rocketfan.com/asset/CR7NFT

而面對訴訟，C朗目前似乎未有改變和幣安合作的立場，至少在網上及社交媒體上C朗仍和幣安維持良好關係，不單其官網仍然將幣安列為合作伙伴，C朗的官方推特（現X）在數日前也轉貼了幣安的文章，並指自己正和幣安「攪緊啲嘢」（cooking something up）。

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NFT泡沫爆破 曾經天價NFT貶至一文不值

NFT的全寫為「Non-Fungible Token」（非同質化代幣），是區塊鏈（數碼賬本）上的一種數據單位，每個代幣可以代表一個獨特的數碼資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或證書。由於其不能互換的特性，非同質化代幣可以代表數碼資產，如畫作、藝術品、聲音、影片、遊戲中的專案或其他形式的創意作品。

NFT在剛面世時帶來了空前的熱潮和炒風，但在最近一兩年迎來泡沫爆破，大量曾經價值連城的NFT貶值至一文不值；例如在2021年3月由推特（Twitter）創始人之一「Jack Dorsey」所發、世界上第一條的推文被製成NFT，當時由馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle的CEO「Sina Estavi」以290萬美元（約2260萬港元）的天價買下；但他在去年4月將此NFT拿出來公開拍賣時，得到的最高出價僅280美元，貶值超過1萬倍。

https://opensea.io/assets/matic/0x28009881f0ffe85c90725b8b02be55773647c64a/20

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而今次亦非首次有名人因與加密貨幣交易所的關係而遭起訴；早前美式足球明星Tom Brady、美籍日裔網球選手大坂直美（Naomi Osaka）等也因為宣傳最近官司纏身的加密貨幣平台「FTX」而面臨訴訟。

另外值得一提是世界足球先生「美斯」也都有推出NFT；包括個人藝術作品NFT「The Messiverse」，以及和巴黎聖日耳門一同推出、慶祝美斯取得第7個金球獎的「Ballon d'Or #7」等等。美斯NFT中其中一個最稀有的款式「The Golden One」據指曾以100萬美金成交、更曾以3000ETH（約675萬美金）放售，但最終貌似沒有成交，該NFT現時在NFT拍賣平台「OpenSea」亦無人出價。但至少美斯暫時未有被起訴。