《幽遊白書》真人版Netflix 12.14上架｜第2預告戶愚呂戲分多、雪菜螢子顏值高｜改篇自同名漫畫的日劇版《幽遊白書》，12月14日起於Netflix全球同步上架，片商在今天（7日）上架了最後一支預告片，當中幻海婆婆、左京、戶愚呂隊幾位成員都有更多戲份，戶愚呂弟的120%形態首曝光、最緊要係confirm真人版雪菜、螢子、牡丹顏值。



戶愚呂弟戲份爆多｜120%形態首曝光

由綾野剛扮演的戶愚呂弟是真人版中主要敵人，第2預告有更多戶愚呂隊成員如：鴉、武威的鏡頭，甚至剪了戶愚呂弟未入魔前，門生全部被妖怪「潰煉」吃掉的慘劇片段，在預告最後更可見到戶愚呂弟爆seed變成120％力量肌肉裝甲形態。但本身綾野剛夾硬以特技化妝扮大隻佬已經好怪，變成120％後的CG更有種違和感。

戶愚呂弟爆發120%力量（預告片截圖）

綾野剛夾硬以特技化妝扮大隻佬，比例好奇怪。（預告片截圖）

預計劇情濃縮｜飛影藏馬戲份減

如按照原作，幽助死後被小閻王選為靈界偵探，會先後在幾個案件中與藏馬、飛影交戰。記者分析預告片，幽助和桑原應該是坐貨櫃船去去無人島，飛影、藏馬都是單人匹馬前去。下船後幽助竟問道：「你就是飛影？」飛影也反問：「你是靈界的小弟？」可想而知為了濃縮劇情，幽助於靈界偵探篇只曾遇過藏馬，team up對抗戶愚呂兄弟、鴉、武威時才首次與飛影見面。

另外，預計暗黑武術會已取消了，稻恒吾郎扮演的左京在島上安排了戶愚呂隊4人做刺客，登陸後藏馬馬上說：「我有誤入圈套的可怕預感」，之後鴉、武威應該是分別出場偷襲，藏馬講了一句《星矢》式對白：「這敵人交給我吧，你們快去對付戶愚呂！」之後飛影／桑原也是相似做法，分別跟鴉、武威、戶愚呂兄單挑，最後再大集合一起在貨倉內圍攻戶愚呂弟。

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牡丹／幻海／雪菜／螢子｜四大女角全部有樣睇

上一條預告1，基本只有樣衰版牡丹出鏡，幻海／雪菜／螢子都沒份兒。今次預告2就終於全部有樣睇。牡丹依然是有點醜樣，而幻海婆婆就有教授幽助戰鬥的大量戲份。雪菜／螢子都有近鏡大頭，當中扮演螢子的白石聖最「索」。