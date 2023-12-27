中國手遊反攻日本完勝日廠｜連登正反意見均有：中韓只靠賣肉｜手機遊戲市場規模越來越大，甚至可以說已經成為了日常生活的一部份；回望手遊開始發展早期都以日本開發的手機遊戲如Puzzle & Dragons等為主流，但到近年越來越多中國、韓國製手遊戲掘起，反觀日系手遊就顯得乏善足陳。最近在連登討論區就有人發帖討論相關議題引起網民熱議



中資手遊反攻日本 指大資本壓倒日本手遊開發商

連登用戶「星野瑠美衣」日前在lihkg連登討論區發表帖文「中資遊戲大軍壓境 日網友感絕望！業內爆料：日本遊戲只會炒短線！」，並在帖文中輯錄了一些聲稱引述遊戲業界人士見解的推特（前Twitter，現X）推文；其中第一條推文指推主在約2年前從日本遊戲業人士處聽說「很快就會有帶著大量資金的中國手遊打進日本市場，（日製手遊）要完蛋了」。推主當時的感想只是「嘛的確有原神之類的遊戲在...」，但到了今年越來越來中資遊戲在日本站住腳，讓人只能發笑。推主也補充在遊戲開發預算相差這麼多的情況下，的確會令人感到絕望。

https://lihkg.com/thread/3584248/

👉2023年最多人買完唔玩遊戲 王國之淚排第2｜外國統計網站公布排名

然後樓主也繼續引述了一些推特上的相關討論，都是認同中國、韓國手遊在日本越來越普及，亦提出一些原因，有人認為中資遊戲除了資源多之外，也越來越掌握到日系二次元文化，甚至認為有可能將來日本的二次元產出會以中國為主。

更有人辛辣地指出日本手遊許多都只是想短期經營，盡可能壓榨完玩家的金錢後就收攤再推下一款手遊繼續短線壓榨，認為這已不是玩家個人口味問題，而是企業作為創作者失格。

👉2023年十大爛Game排行榜外國評分網站公開｜挑戰玩家精神力極限

連登仔：中韓手遊嬴在賣大波女

帖文引起熱烈討論，撰文之時一共有13頁回覆，大部份留言均認同日系手遊不思進取、被中國及韓國遊戲取代是正常不過。有人提到日系手遊許多都是「換皮」遊戲，玩法離不開三消、FGO式回合制戰鬥，玩法無新意欠缺遊戲性；亦有人指出《原神》等中資遊戲擁有龐大資源同時生產效率高、內容種類多，而且除了遊戲內還有角色PV、音樂等其他相關製作，規模非一般日系手遊可比。

曾經紅極一時但卻因營運不善而常遭批評的《白貓Project》

也有人指出不少日系手遊只顧用提高戰鬥力門檻等方式來逼玩家課金，並舉出經典例子《白貓Project》，批評遊戲戰力通脹極快，不抽最新的限定角色根本無法打通關卡，但是抽回來的角色在下個版本就已形同廢物，需要再抽新的限定角色才能跟上進度。

👉 Switch 2最新爆料｜外國博客指下世代任天堂第一方遊戲漲價10美元

按圖放大連登熱議中資手遊反攻日本：



+ 19

另一方面，也有人點出並不是中韓手遊做得特別好，而是以量取勝，指中國韓國同樣有大量垃圾換皮逼課手遊，只是這些劣質作品遲早會被市場淘汰，而能留下來質素較好的遊戲能才出國賺錢。亦有人提出中韓手遊賣點是女角色「夠大波、夠性能乳搖夠勁」，靠賣弄色情而非以遊戲性取勝；不過很快就有留言反駁指單靠大波並不能留住玩家，沒有遊戲性的手遊很快就會被玩家放棄，證據就是日本手遊也不乏大波美女角色，但依然被中韓手遊「撳住嚟打」。

👉原神新角色「閒雲」被指抄襲Bayonetta主角貝姐｜網民：米又抄了