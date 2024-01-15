Hunter Hunter 正式壽終正寢？｜網民指出驚人情報證JUMP已棄冨樫｜知名少年JUMP爆料推主Shonen Jump News（@WSJ_manga）點出一個證據，證明集英社已放棄冨樫義博，《全職獵人 Hunter x Hunter》已經壽終正寢。根據OTAKUKART點出3大證據，推斷Hunter已玩完、古勒比加永遠下不了船：



證言01｜集英社已打《Hunter x Hunter》入冷宮

《Hunter x Hunter》在2022年時仍然被擺在「少年JUMP引以為豪的連載作家陣容一覽」前列位置，但2023年就被發現已「靜雞雞」打入「冷宮」Archives：引述知名少年JUMP爆料推主Shonen Jump News（@WSJ_manga）的消息，原來集英社《少年JUMP》官方網頁有將旗下漫畫作品分成「少年JUMP引以為豪的連載作家陣容一覽」以及已休刊／停刊作品的「連載作品Archives」(英文意思：檔案室，指已存檔的舊文件)；就算天大作品如《鬼滅之刃》、《BLEACH 死神》、《食戟之靈》，一旦連載結束都是同一命位，全都擺放入Archives。

OTAKUKART截圖

Shonen Jump News（@WSJ_manga）截圖

證言02｜400話後已沒有動靜

《Hunter Hunter》在2023年曾短時間復刊至第400話，但JUMP官方卻出了公告，表示老師因身體狀況，400期後將再度變為不定期刊，不再以週刊形式連載，401 話後的詳情日後公布。然後就沒有然後，一直至今都沒有再復刊……

但JUMP官方卻出了公告，表示老師因身體狀況，400期後將再度變為不定期刊，不再以週刊形式連載。

證言03｜冨樫義博疑病情惡化、X不再更新

冨樫22年開設Twitter（已改名X），不時更新情況，更自爆非外界所傳貪玩、懶、只顧打機而不出稿，真相是他受到腰傷影響已無法長期坐下來畫畫。他曾在2023年3月報稱已完成401話，10月再出post貼出一張原稿用畫紙一角的照片，並寫上「Start over」（重新開始）兩字，暗示自己重新開始工作；此後4個月X都沒再更新。

全職獵人Hunter可能好快重新連載！冨樫義博Twitter出開工post

https://x.com/Un4v5s8bgsVk9Xp/status/1708518238878068943?s=20

還有希望！大師回覆小偶像信件、有心有力

反而在去年11月14日，冨樫義博曾為日本朝日電視台節目「イワクラと吉住の番組 EP78 拝啓、中の人」以信件形式回覆本身是《獵人》忠粉的前櫻坂46成員「關 有美子」的提出的《Hunter x Hunter》各種問題，每條問題都回答得非常仔細。有囡囡就有心有力，相信冨樫義博為了這位fans，仍然會繼續畫下去，大家就耐心等待吧。

Hunter x Hunter冨樫義博答櫻坂成員提問｜本想小岡獵人考試肥佬