連登熱議有咩漫畫由頭好睇到尾 網民踴躍提名：睇咗鋼鍊先｜雖說一般常以「動漫迷」來統稱喜愛ACG文化的人，但其實在「動漫迷」中往往有不少人是派別分明，有些人只看動畫也有人只看漫畫。最近就有人在香港連登討論區發帖求漫畫推薦，引來網民熱烈回覆。



連登仔發帖問有咩「由頭好睇到尾漫畫」推薦

連登用戶「熟女如狼似虎」日前在lihkg連登討論區發表帖文「求由頭好睇到落尾嘅漫畫」，請求網民推薦一直由開頭直到最尾都好睇的漫畫，並舉出《魔法神童加旋》為例，指加旋一開頭已經很好睇，中間沒有冷場，同時連配角的描寫都有兼顧，即使看完結局之後仍然回味無窮。樓主亦提到自己是去年一口氣追睇整套加旋漫畫，並表示「好爽」。

https://lihkg.com/thread/3598811

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網民踴躍提名

帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有26頁回應，不少人留言回應分享自己推薦的漫畫，最早被點名的自然是連登神作《鋼之鍊金術師》。其他網民回應推薦的除了著名人氣作品之外，也偶然有人推薦較小眾或較蕭但同樣精彩絕倫的佳作，如果正好餓漫畫可以參看一下網民推薦有沒有心水之選。

按圖放大連登網民提名由頭好睇到尾漫畫（排名不分先後）：



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記者私心推薦漫畫

看到網民熱烈討論漫畫，記者也不藏私，推薦幾部個人認為是由頭好睇到尾、全無冷場的佳作漫畫。由於樓主原本的問的是「由頭到尾好睇」，理論上應該要推薦已完結的作品比較好；畢竟連載中的作品即使是直到現在都很出色也好，亦一樣有機會一個不好就爆死

眾神的山嶺 - 原作 夢枕獏、作畫 谷口治郎



講攀山的漫畫，可能你會問攀山有什麼好看，就是那麼好看；眾神的山嶺大概是記者看過的漫畫裡面最熱血、最有氣魄和靈魂的一部。原作日本知名小說家夢枕獏也表示這一部是他嘔心瀝血、傾盡了所有關於攀山的一切，對這部作品「了無遺憾」，而作畫谷口治郎則是完美地將原作的靈魂化成畫面，大概世界上沒有另一個可以將眾神的山嶺畫得更好了。建議任何對漫畫有要求的人都應該看一次的不朽名作。

眾神的山嶺

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封神演義 - 藤崎龍



記者個人的all time飛佛之作，劇情和設定均精彩無比，在少年漫畫而言領先同期作品一整個世代。

封神演義

銃夢 - 木城幸人



不用介紹了吧，經典科幻漫畫，沒看過的都快去看。

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地球防衛少年 - 鬼頭莫宏



經典致鬱系科幻漫畫，懂的人都懂，不懂的人就做好心理準備再看。

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聖槍修女 - 森山大輔



中篇漫畫的傑作，當年有動畫化香港電視台亦有播出，不過動畫和漫畫不論劇情還是畫風都有很大差別（亦是各有各好），推薦看一次漫畫，設定精彩情節起伏緊湊全無冷場，結局更是賺人熱淚。