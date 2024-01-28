任天堂與Sony合作出新機？工程師動手重現這部傳說中的經典遊戲機

任天堂、索尼與微軟無疑是全球遊戲界的三大巨頭，不過如果是資深的粉絲們或許聽過其實任天堂與索尼曾經有機會合作結盟推出遊戲主機，只可惜最後合作破局，這台傳說中的「Nintendo PlayStation」也只生產了 200 台。



重現夢幻傳說！網友親手復刻「Nintendo PlayStation」

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雖然大部分的人都無緣見到這台夢幻機器，不過有一位有才的網友卻自己手動重現了傳說中的「Nintendo PlayStation」主機，這位名叫 James 的 youtuber 本業是工程師，雖然他也沒有見過主機本尊，但他依舊靠著專業技能以及滿腔熱血將舊版的任天堂主機與 PS 把手結合組裝，並且成功讓主機運作，甚至還真的能玩遊戲，重現了光碟在任天堂主機上運轉的夢幻畫面。

全世界只有一台！Nintendo PlayStation 千萬台幣拍賣賣出！

正港的 Nintendo PlayStation 雖然生產了 200 台，不過真正在市面上銷售的卻只有一台，而這一台已經在 2020 年時被古董收藏家 Greg McLemore 以 36 萬美金的天價買下，而其他的 199 都已經銷毀。這台親手手作的 Nintendo PlayStation 被網友們笑稱可以省下 36 萬美金的價值了啦！

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也太快！已經有人製作出了《幻獸帕魯》的《寶可夢》mod，可以奴役皮卡丘啦！

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