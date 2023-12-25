Steam推出2023遊戲回顧頁面　讓你快速重溫今年玩過多少大作

Steam最近推出了一項非常受歡迎的功能，即2023年遊戲回顧頁面。這個頁面為玩家們提供了一個機會來回顧他們在過去一年中的遊戲歷程，並展示他們的遊戲記錄和成就。



活動頁面位於特定鏈接上，玩家們可以點擊進入該頁面。在該頁面中，他們能夠看到自己在過去一年內所玩過的遊戲數量、總遊戲時間以及最受歡迎的遊戲。這些數據讓玩家能夠全面了解自己在Steam平台上的遊戲成就。

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此外，Steam的遊戲回顧頁面還展示了玩家們對於不同類型遊戲的偏好情況。他們可以看到自己對於各個類型遊戲的遊玩次數，並且還能了解到手柄和鍵鼠操作比率等訊息。

對於那些熱愛PC遊戲的玩家來說，這個功能無疑是一個讓他們期待已久的內容。它不僅可以讓玩家們回顧他們在2023年的遊戲歷程，還可以激勵他們繼續追逐新的目標和挑戰。

那麼，在過去一年裏，你解鎖了多少個成就呢？讓我們一起通過這個功能來分享一下吧！

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