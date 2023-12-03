在這裏可玩到合法的懷舊MS-DOS遊戲　更支援手柄及自動存檔功能

現代化的遊戲都是在電腦、遊戲機上執行，兼具聲光效果和即時性，只要一打開就能享受遊戲，這些遊戲很多都來自於早期遊戲奠定的基礎，老玩家津津樂道的老遊戲也大部分是出現在 MS-DOS 時代，透過 DOSBox 也就是所謂的模擬器就能在現代電腦執行 DOS 遊戲，後來有開發者製作 JS-DOS 直接在瀏覽器中執行 DOSBox 遊戲，聽起來真的很不可思議！



不過很多線上玩 DOS 遊戲的網站都有版權疑慮，畢竟老遊戲雖然有點「年紀」，但不代表這些遊戲可以放在網路供任何人免費下載、遊玩，即便是遊戲公司在後來免費釋出，也沒有開放給第三方托管遊戲或製作為線上版本，因此很多時候只是遊戲公司沒有追究（可能有很多公司也已經不存在），這類爭議在網路上已經討論了很多年，但接下來要介紹的「DOS_deck」確實是一個合法的 DOS 遊戲網站。

DOS_deck 不同於其他 DOS 遊戲網站收錄非常大量的遊戲，事實上在我寫這篇文章時只有 17 種遊戲，不過管理者表示這些遊戲確實有其合法性，對於無法放上完整版的遊戲則以「試玩版」形式讓大家免費遊玩（例如終極動員令也就是俗稱「紅色警戒」），還會附上 Steam、EA 商店購買連結。

更早之前管理者曾放上「沙丘魔堡 2」（Dune II），雖然 EA 在限免活動將它免費釋出，並不允許第三方散佈，為了確保合法性且尊重 IP 所有者，網站管理員便將它移除。

DOS_deck 網站特色是合法性，可以在 Windows、Mac、Steam Deck 透過 Chrome、Edge 或是 Safari 瀏覽器遊玩，更棒的是支援遊戲手把，也具有自動存檔設計，不用擔心失去遊戲進度，再次遊戲時可以從上次中斷的地方繼續開始。

除此之外，DOS_deck 提供非常清楚的按鍵對應說明，這通常是一般模擬器使用者最常遇到的問題，不知道要怎麼進行遊戲（鍵盤對應的手把按鍵），依照遊戲都有不同的按鍵對應表可供查詢，可以感受到管理者對於老遊戲的熱愛和用心程度。

DOS_deck



https://dosdeck.com/



使用教學

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STEP 1：

開啟 DOS_deck 會看到一個很像 Steam 遊戲庫、串流影音平台畫面，這些遊戲以方塊方式排列，在寫這篇文章時一共有17款遊戲，包括：One Must Fall: 2097、魔獸爭霸：人類與獸人、Jazz Jackrabbit、Syndicate、毀滅戰士、Epic Pinball、黑神鍋傳奇、德軍總部 3D、終極動員令、Heretic、指揮官基恩、失落的維京人和 Supaplex等。

下方還有對應的按鍵，例如選擇、上一頁或是選項對應的按鈕，左下角有選單可開啟全螢幕。

STEP 2：

每個遊戲都有頁面，點選「Play」按鈕就能開始在瀏覽器中進行，另外，DOS_deck 也會標示授權方式、購買連結（如果有的話）和按鍵對應說明。

DOS_deck 最棒的就是每個遊戲都有很詳細的按鍵對應說明，例如每個動作、指令對應的鍵盤按鍵，這也是在一般 DOS 模擬器遊戲網站很少有的，大部分只會跟你說是用到那些按鍵，要怎麼玩就得自己摸索。

STEP 3：

每次介紹 DOS 遊戲網站時都會去玩一下德軍總部，這也是我小時候印象深刻、也很喜歡的遊戲（甚至比毀滅戰士 Doom 還喜歡），記得還有另一款毀滅公爵也很好玩，不過當今螢幕玩這些老遊戲都有點太大了，或許在瀏覽器以視窗方式執行是個不錯的方法。

STEP 4：

其他像是使用滑鼠進行的遊戲也可以在 DOS_deck、直接從瀏覽器進行，好懷念當年玩的紅色警戒啊！

在 DOS_deck 玩遊戲會幫使用者自動存檔，以便在下次進行遊戲時從中斷處繼續開始，此外，也能將喜歡的遊戲加入最愛以便在網站上方直接切換到「Favorites」存取相關遊戲，不過目前 DOS_deck 遊戲數量還不算太多，這個功能好像也不是很必要。

有人詢問 DOS_deck 開發者有沒有計畫將網站開放原始碼釋出，但目前好像還沒有計劃這麼做，不然網站的介面很適合拿去設計成其他遊戲平台。

值得一試的三個理由：

提供合法的經典 MS-DOS 遊戲，確保享受遊戲的同時不用擔心版權問題

支援在各種作業系統和主流瀏覽器上執行，還支援遊戲手把和自動存檔功能

提供清晰的按鍵對應說明，解決了模擬器使用者常見的遊戲操作問題



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