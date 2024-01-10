《街霸 6》x《SPY×FAMILY》　「約兒」模組曝光令人失望：誰啊？

為慶祝《SPY×FAMILY 間諜家家酒》推出首部電影《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》，CAPCOM 將旗下格鬥遊戲作品《快打旋風 6》與之合作，甚至請來 WIT STUDIO 打造了一部簡短動畫，展示了動畫角色「約兒」與遊戲角色「春麗」之間的友誼對決，一時之間掀起了不小的話題，特別是兩位都是以「美腿」著稱的角色在結尾時的互相伸腿交鋒，也讓粉絲直呼「這對決實在太香啦」！



而隨著電影在日本上映已過去一段時間，CAPCOM 也在原定的活動日期（1 月 9 日）如願推出不少玩家先前就預測的「約兒造型」，只不過這個影片中展示的約兒似乎不太符合大家所期待的，甚至有人直呼：「難道是中了武林中最惡毒的面目全非腳？」、「大嬸你誰？」

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但其實這次的聯乘活動，CAPCOM 是一次推出了洛伊德和約兒的造型服裝，玩家只要在「對戰大堂」（Battle Hub）中的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定商店即可入手，除兩位角色以外，官方還最貼心贈送安妮亞貼紙，相當的不錯。

本次官方釋出的影片裡他們是讓蛛俐來套用約兒的造型服裝，而蛛俐在遊戲裡的格鬥技設定為「跆拳道」腿法十分猛烈，原本套在約兒上似乎也沒不對，但就是蛛俐邪魅的氣質跟他有點不太搭。

除此之外，官方也有提供他們預設的洛伊德、約兒捏臉數據給玩家們，如果是捏臉苦手可以直接套用，但小編還是建議玩家們可以再等等網路上的大神們提供更精緻的數據啦：

約兒：SPY_SF6_YOR

洛伊德：SPY_SF6_LOID

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