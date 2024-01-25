Palworld幻獸帕魯攻略｜捕捉塔主方法 入手外掛級屈機神寵｜Palworld幻獸帕魯推出數日已在全球爆紅，5日內爆賣700萬隻，更成為Steam史上同時遊戲人數最高的收費遊戲同時遊玩人數高達180萬。《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲屈機bug技，讓玩家捕捉能力等同外掛級數的屈機神寵「塔主」。



＊＊＊注意此為bug技，有可能在將來會被官方修正甚至收回寵物，想過癮的就要盡快

塔主捕捉方法 入手外掛級屈機神寵

遊戲中有5個塔主（等如Pokemon中的館主），打倒他們是遊戲的主要目標；一般來說這些塔主當然不能捕捉，但是已有玩家發現了「bug」技，令到玩家可以捕捉到這些塔主來使用。實際上的捕捉塔主的方法也不困難，只要知道方法誰都可以捉得到。

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而捕捉塔主的方法就是利用在遊戲中犯罪之後會被通緝的狀態，繼而令boss的AI失靈從而可以捕捉。

首先玩家需要犯下罪行，最基本的方法就是攻擊被保護的NPC；在草巨獸山靈傳點附近、坐在營火旁邊的NPC就是相當方便的一個，當然其他的NPC也行。攻擊他一次之後玩家就會被通緝（畫面右上角會有Wanted圖示）；然後就馬上跑回去傳送傳送至想捉的塔主處並進行boss戰。

注意如果你太高攻、一下子就打死了NPC的話，罪行就不會被發現而不會被通輯，這樣就不用了Bug了。但不用擔心，傳送一兩次之後NPC就會原地復活。

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進入boss戰後玩家會發現自己仍處在被通輯狀態，會超時空生出士兵追擊玩家；這時玩家需要誘導boss去被這些士兵攻擊，boss在被士兵攻擊一段時間之後其AI就會Bug掉、站在原地發呆。這時只要用任意帕魯球從背後丟向boss就可捕捉。

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理論上遊戲中5隻塔主都可以這樣捉回來，但是後期的塔主本身實力強勁，等級較低時會被其一下秒殺、難以引導和捱至其AI失靈。比較容易捉的有一開始的佐伊&暴電熊及莉莉&百合女王；之後的塔主都在較遠的地區、玩家可以到等級高了之後再去試捉。

塔主被捉回來之後等如其他正常帕魯，可以叫出來助戰也可以放在家中生產；但特別之處是塔主的數值和技能都會原原本本地保留下來，包括HP也是，佐伊&暴電熊一捉回來就有3萬HP，攻擊力也遠比同級（10級...）的帕魯高。更有趣的是塔主也和一般帕魯一樣可以濃縮（界限突破），如果你有心機去捉那麼多隻回來的話可以升到上+4。

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不過要提提的是官方已經知悉此bug，因此不排除捉塔主會在之後被修正；如果無論如何都想捉齊5隻塔主就要趕快行動了。