《艾爾登法環》Steam後台出現「未命名 DLC」　黃金樹之影要來了

由 FromSoftware 開發，萬代南夢宮娛樂於 2022 年發行的《艾爾登法環》，是款不管評論家還是玩家都認證的超級神作，而在去年遊戲上市一周年時官方釋出 DLC「黃金樹之影」（Shadow of the Erdtree）正在開發的消息，讓許多人興奮不已。



轉眼間時間已過去一年，官方還是無消無息，原本不少人都期待他們能在去年底的 TGA 電玩大獎上曝光 DLC 的預告片，但最終事與願違。

+ 4

近期，神通廣大的玩家通過第三方網站 SteamDB 發現《艾爾登法環》的 Steam 後台竟出現全新「未命名 DLC」資訊，雖無法證明這就是「黃金樹之影」，但有鑑於近期本作即將滿兩周年，所以不少人猜測這絕對就是這個 DLC。

目前 FromSoftware 還未發布更多關於「黃金樹之影」的更多情報（仍只有一張宣傳美術圖），但多方情報都揭示黃金樹有望在今年的 2 月至 3 月份推出，若消息屬實這也表示官方可能會在近期發出宣傳預告。

延伸閱讀：Palworld幻獸帕魯全球熱賣 4天銷量破三千萬：任天堂要坐不住了

+ 8

延伸閱讀：

Red Bull Gaming Ground 於台北國際電玩展登場！現場獲得《快打旋風6》冠軍玩家將被招待前往紐約觀賽！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】